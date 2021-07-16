 

СНБО ввел санкции в отношении российского учреждения, которое создало фейковый сайт президента Украины

16.07.2021, 22:54, Новости дня
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“Было принято решение относительно учреждения, находящегося на территории Российской Федерации, которое создало дубль сайта президента Украины. Мы на это учреждение наложили санкции”, – сказал он.

Государственная служба специальной связи и защиты информации 13 июля заблокировала фейковый сайт “президента Украины”, с которого распространяли вредоносное программное обеспечение Outsteel.

Программа предназначалась для поиска и эксфильтрации документов, сообщили на сайте правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-Ua.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году уже неоднократно были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ, сайт ВМС Украины и другие ресурсы.

СНБО 22 февраля предупреждал, что злоумышленники начали использовать новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины. 24 февраля СНБО сообщил о кибератаках на систему документооборота госорганов вирусом, похожим на Petya.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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