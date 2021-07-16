 

“Лучший день в моей жизни”. Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу

16.07.2021, 22:54, Новости дня
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“Лучший день в моей жизни”, – написала в Instagram 26-летняя Свитолина.

“Мистер и миссис Монфис”, – написал в той же соцсети 34-летний Монфис.

Супруги запостили свои снимки со свадьбы. Свитолина обнародовала фото с поцелуем, а Монфис – снимок, где пара показывает свои обручальные кольца.

В сумме меньше чем за час посты молодоженов набрали свыше 110 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют Свитолину и Монфиса и желают им счастья и здоровья.

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A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina)

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

В том же месяце Свитолина дала интервью сайту “Большой теннис Украины”, признавшись, что Монфис настаивает на том, чтобы она после свадьбы взяла его фамилию, но когда именно они поженятся, спортсменка тогда не сказала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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