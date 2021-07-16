 

CBS News – Болтон напомнил о российском влиянии на Кубе и призвал помочь кубинцам «вернуть себе свободу»

16.07.2021, 22:48, Новости дня
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Со времён холодной войны РФ заинтересована в происходящем на Кубе и пользуется своим влиянием «для поддержки диктатур в Западном полушарии», заявил в интервью CBS News бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. На вопрос телеведущего о том, следует ли администрации Байдена выступать за смену режима на Кубе, Болтон ответил утвердительно.

Сегодня с нами (бывший. — ИноТВ) постпред США при ООН. Доброе утро, господин постпред, спасибо, что вы с нами!

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по национальной безопасности, бывший постпред США при ООН: Спасибо, что пригласили.

Много тем для обсуждения, но начнём с Кубы. Вы говорили, что США должны продемонстрировать мощную поддержку кубинскому народу. Как по-вашему, президенту (Байдену. — ИноТВ) следует выступать за смену режима там? Рассматриваете ли вы это как угрозу национальной безопасности?

ДЖОН БОЛТОН: Да. Послушайте, ещё со времён холодной войны РФ была в существенной мере заинтересована в происходящем на Кубе. Они использовали своих кубинских подручных, в частности, в Венесуэле, чтобы защитить диктатуру Чавеса — Мадуро. Я говорил о «тройке тираний» в Западном полушарии — это Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Я думаю, эти демонстрации на Кубе, восходящие, по словам экспертов, к началу 1960-х годов, такие же многочисленные и распространённые по всему острову, свидетельствуют о реальном недовольстве не какими-то временными обстоятельствами, а самим режимом. По-моему, у многих американцев кубинского происхождения может быть много предложений, как надавить на этот режим и помочь кубинскому народу вернуть себе свободу.

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.



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