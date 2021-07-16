Insider – в США экс-полицейский получил 4 года тюрьмы за избиение темнокожего протестующего, который оказался его коллегой под прикрытием

В 2017 году полицейский Рэнди Хэйс вместе с напарниками избил темнокожего протестующего, хотя тот не пытался оказывать сопротивление. Они не знали, что это был их коллега, работавший под прикрытием. Теперь, как пишет Insider, Хэйса приговорили к 4 годам тюрьмы, а потерпевший, получивший $5 миллионов в качестве компенсации, утверждает, что до сих пор имеет дело с неприятными физическими и психологическими последствиями нападения.



Reuters

Бывшего сотрудника полицейского управления Сент-Луиса, штат Миссури, Рэнди Хэйса приговорили к четырём годам тюрьмы за избиение темнокожего протестующего, который оказался его коллегой под прикрытием, пишет Insider.

Хэйс признался, что в 2017 году избил дубинкой полицейского Лютера Холла, который выступал в роли участника протестной акции, и затем повалил потерпевшего на землю. При этом Холл не представлял явной угрозы и не пытался противостоять аресту. В 2019 году Хэйс признал себя виновным в необоснованном и чрезмерном применении силы.

В ходе судебного заседания в прошедший вторник 13 июля бывший сотрудник правоохранительных органов извинился перед коллегой и заявил: «Я хороший человек, но я совершил ошибку».

Хэйса приговорили к 52 месяцам тюрьмы и двум годам условного срока, однако в избиении темнокожего «протестующего» участвовал не он один. Двум другим коллегам и соучастникам преступления ещё только предстоит выслушать приговор, отмечает издание.

В своём заявлении, которое зачитали прокуроры, потерпевший Лютер Холл рассказал, что всё ещё борется с неприятными физическими и психологическими последствиями нападения.

«Моё физическое состояние, психическое здоровье и жизнь в целом никогда не станут прежними. Решение этих полицейских изменило мою карьеру, профессиональную и личную жизнь. В попытке облегчить боль, которую я чувствую каждый день, я перенёс три операции и многочисленные процедуры. В сущности, я проведу весь остаток своей жизни, в какой-то мере испытывая боль», — приводит издание слова Холла. Также, по его словам, после избиения специалисты диагностировали у него депрессию, тревожность и посттравматический стресс. В этом году потерпевший пришёл к соглашению по урегулированию судебного иска с полицейским управлением, согласно которого ему должны выплатить $5 млн.

Как напоминает Insider, протесты в Сент-Луисе в 2017 году начались из-за оправдания полицейского Джейсона Стокли, в 2011 году застрелившего при задержании темнокожего местного жителя Энтони Ламара Смита. Лютер Холл работал под прикрытием, чтобы отслеживать протестующих, занимавшихся порчей имущества и вандализмом.

Как указано в гражданском иске потерпевшего, он шёл за группой активистов, когда перед ним остановилась полицейская машина и к нему подбежали сотрудники органов правопорядка. Холл поднял руки вверх, держа в одной мобильный телефон, а в другой — камеру. Хотя он не оказывал сопротивления, полицейские, по ошибке приняв его за протестующего, повалили его на землю и принялись избивать дубинками, кулаками и ногами, а затем провели задержание.