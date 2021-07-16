 

WP – на «прощальной встрече» в Белом доме Байден и Меркель поcтарались смягчить разногласия

16.07.2021, 22:48, Новости дня
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Вашингтон и Берлин продолжают расходиться по ряду важных вопросов, включая отношение к «Северному потоку — 2» и усиление Китая. Но, несмотря на все сохраняющиеся противоречия, американский президент оказал тёплый приём немецкому канцлеру, которая вскоре должна завершить свою политическую карьеру, пишет The Washington Post.


Reuters

Насущные проблемы и проявления доброжелательности сопровождали «прощальный визит» Ангелы Меркель в Белый дом. Канцлер Германии встретилась с американским президентом Джо Байденом, чтобы обсудить разногласия по поводу российского газопровода «Северный поток  2» и взгляды двух стран на Китай, который укрепляет свои позиции на международной арене, пишет The Washington Post.

Меркель, которая успела на своём посту застать четырёх президентов США, приближается к завершению своей политической карьеры. Берлин и Вашингтон с тревогой думают о том, как им придётся вести переговоры о растущих противоречиях после её ухода, отмечает издание.

Тем не менее во время короткого обмена репликами в Овальном кабинете обе стороны попытались преуменьшить разногласия. «Мы готовы приступить к делу,  сказал Байден.  Сотрудничество между Соединёнными Штатами и Германией остаётся уверенным». Канцлер, которая не ладила с прошлым президентом Дональдом Трампом, сказала, что она «очень надеется на углубление отношений» между двумя странами.

Между тем официальные лица в Вашингтоне и других странах задаются вопросом, каким курсом может пойти Германия после сентябрьских выборов. По мнению аналитиков, немецкий лидер постарается заверить американцев в том, что больших перемен не будет.

Согласно опросам, Христианско-демократический союз Меркель лидирует в предвыборной гонке, но зелёные и социал-демократы рассчитывают, что именно им удастся возглавить будущее правительство. Хотя три конкурирующие партии различаются по многим направлениям, все они выступают за прочные трансатлантические отношения, подчёркивается в статье.

Одним из камней преткновения, который предшествовал «эре дипломатических разладов Дональда Трампа» и пережил её, является «Северный поток  2». Вероятно, Байден поделится с Меркель своими опасениями по поводу проекта, но в Белом доме не ожидают какого-либо официального объявления по итогам их встречи.

Меркель также пыталась развеять ожидания неизбежного прорыва по вопросу о российском газопроводе. Но некоторые эксперты полагают, что она всё же захочет решить эту проблему, прежде чем уйти в отставку.

Представители канцлера также подтвердили, что на повестке дня будет стоять китайский вопрос. У ФРГ прочные торговые связи с Поднебесной, но при этом она критически относится к ситуации с правами человека в стране. Меркель стремится избежать ситуации, при которой Германия или ЕС будут вынуждены выбирать сторону между Китаем и США.

Глава немецкого правительства настаивает на необходимости сотрудничества с Китаем по глобальным вопросам, таким как изменение климата и пандемия коронавируса. Она придерживалась этой позиции даже в тот момент, когда президент Трамп обвинял Пекин в том, что из-за него началась пандемия коронавируса, напоминает издание.

Несмотря на моменты напряжённости, Байден, по-видимому, хочет устроить Меркель достойные проводы. Президент устраивает небольшой обед в честь канцлера. А днём ранее она получила 18-ю почётную докторскую степень Университета Джона Хопкинса и выступила в местной Школе перспективных международных исследований, обращает внимание The Washington Post.



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