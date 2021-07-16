Мнение: Под контролем Талибана находится большая часть населения Афганистана

На середину июля 2021-го года Талибан уверенно обошел правительство Афганистана по контролю над районами страны и количеством населения. Еще в мае правительство контролировало несколько больше районов и несколько большее число население. Но ускорение вывода американских войск из страны привело к схлопыванию зон контроля по всему Афганистану. Фактически, более-менее уверенно правительство удерживает лишь центральные районы страны и крупные города. Соотношение захваченный райцентров в стиле "талибы взяли 10-12, а мы отбили 2-3", конечно не способствует изменению сложившийся тенденции.

При этом, стоит учитывать, что чем больше людей находится под прямым контролем Талибана, тем больше талибы будут собирать налогов с этих территорией и тем проще им будет вербовать новых рекрутов. Соответственно, правительству после потери части границы и сокращения налоговой и демографической базы, будет все труднее тянуть войну без посторонней помощи. При этом, никто из серьезных внешних игроков не изъявляет желания воевать на стороне правительства против Талибана.

Прочее.

1. В Спин-Болдаке в результате боев был убит датский журналист агентства Рейтерс. Журналист находился вместе с отрядом афганских военных, когда на них напали талибы. Армия в эти дни пытается отбить у талибов Спин-Болдак на границе с Пакистаном, чтобы восстановить трансграничную торговлю. Между тем, чиновники правительства Гани обвиняют Пакистан в том, что тот оказывает поддержку отрядам Талибана захватившими Спин-Болдак и часть границы с Пакистаном.

2. В в соц.сетях гуляет документ, якобы принадлежащий Талибану, в котором утверждается, что все имамы и муллы должны представить списки девушек и женщин от 15 до 45 лет для вступления в брак с боевиками Талибана. Талибы официально отрицают свою причастность, заявляя, что это пропаганда правительства.

3. В районе Кундуза сбит еще один вертолет "Блэк Хок". Талибан утверждает, что это уже 3-й такой вертолет за последнее время.

4. Правительство утверждает, что в ходе контрударов афганской армии за сутки убило более 200 боевиков Талибана. Главная проблема заявлений правительства, что они как правило не подтверждаются фото и видео, в отличие от талибов, которые заваливают соц.сети фото и видео своих успехов. Если у афганской армии и есть результаты, то информационное их сопровождение на уровне дна Марианской впадины.

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