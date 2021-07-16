Мнение: Смертность от убийств в США, запрет футбола для расистов и голод страшнее ковида

1. Вот мы и дожили до того момента, когда жизнь в России стала заметно безопаснее, чем жизнь в США – во всяком случае, что касается такого важного показателя, как уровень убийств. Смертность от убийств в США в 2020 году оказалась на 60% больше, чем в России – у нас были убиты 4,7 человека на 100 тысяч населения, тогда как в США – 7,4 человека на 100 тысяч:

https://www.unz.com/akarlin/us-homicide-rate-60-higher-than-russias-in-2020/

Как видно по заглавному графику, Россия (красная линия) полностью преодолела колоссальный всплеск убийств, вызванный алкогольной эпидемией и социальным кризисом позднего СССР и 1990-х годов.

В США, похоже, всё наоборот: там кризис только начинает разгораться. Основная часть подъёма преступности и смертоубийства пришлась на период расовых протестов после трагической гибели мелкого преступника Джорджа Флойда.

Выяснилось, что если системно унижать полицейских, лишать их финансирования и не давать задерживать погромщиков, то количество преступлений и трупов резко подскакивает вверх. Кто бы мог подумать!

2. Английских футбольных фанатов принуждают к вежливости:

https://lenta.ru/news/2021/07/14/football_is_for_antifa/

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил запретить расистам ходить на футбольные матчи. Об этом он объявил, анонсируя новый закон о борьбе с дискриминацией по расовому признаку в интернете, передает The Independent.

«Если вы виновны в расовых оскорблениях в адрес футболистов, сделанных онлайн, вы не идете на матч. Никаких исключений», — приводит издание его слова, сказанные в британском парламенте после того, как футболисты английской сборной подверглись расистским оскорблениям из-за проигрыша в финале чемпионата Европы.

По нынешним законам, присутствовать на трибунах запрещено тем, кого уличили в расистском поведении на матче — а те, кто позволял себе расовые оскорбления в социальных сетях, наказываются за это, но могут продолжать посещать футбол. В том же законопроекте содержатся новые требования к платформам: IT-компаниям нужно будет самостоятельно удалять весь экстремистский контент со своих площадок под угрозой штрафов, объем которых может достигать 10 процентов их годового оборота.

Интересно, что бы сказали российские болельщики, если бы к ним начали применять подобные меры?

3. Международные борцы с бедностью сообщают, что от голода в мире умирает больше людей, чем от ковида:

https://lenta.ru/news/2021/07/09/hungry/

За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19, говорится в докладе организации Oxfam, на который ссылается CNBC.

С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек. В настоящее время от критического отсутствия продовольствия по всему миру страдают 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Главной причиной голода в организации называют многочисленные войны и конфликты, а также экономические потрясения, к которым привела пандемия. Свою роль играет и изменение климата, ухудшающее обеспечение питанием. На фоне глобальных проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40 процентов, что стало самым высоким ростом более чем за десять лет.

Сильнее всего страдают самые уязвимые слои населения. Это женщины, дети, мигранты и работники, занятые в теневом секторе экономики. Эпицентрами роста голода стали Индия, Южная Африка и Бразилия, а также страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

Значит ли это, что следует отказаться от карантинных мер, чтобы люди меньше умирали от голода и больше от ковида? Вопрос риторический: богатые страны, несмотря на всю их любовь к расово угнетаемым жителям тропиков, никогда не пойдут на подобный шаг.

Экономические проблемы, вызванные пандемией, не закончатся вплоть до общей победы над ней, а победа возможна только в случае вакцинации подавляющего большинства населения (чтобы вирусу больше было негде размножаться и вырабатывать новые смертоносные штаммы).

Фактически, из-за тех, кто отказывается от вакцинации в развитых странах, включая Россию, мучаются и умирают не только их сограждане, но и голодающие негры в Африке и Бразилии.

Что касается глобального потепления, от которого также страдают жители южных стран, то Россия официально поддерживает борьбу с ним и всячески работает над сокращением вредных выбросов. Мы строим экологически чистые АЭС по всему миру и поставляем в Европу и Китай экологически чистый газ.

Однако, нравится нам это или нет, земной климат уже слишком сильно разогнался в сторону дальнейшего повышения температуры (как минимум на 1 градус, а в России, вероятно, ещё больше), и мы не в силах этого предотвратить, так что надо просто готовиться к переменам. Даже те учёные, которые винят в потеплении деятельность человека, признают, что быстро развернуть тренд в обратную сторону невозможно.

А вот для успешной борьбы с коронавирусом у нас уже прямо сейчас есть все необходимые инструменты, и если человечество проявит больше сознательности, то проблему можно будет решить в течение нескольких лет.