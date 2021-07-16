Адекватным людям – Личное мнение

Люди делятся на три типа. Первые — ночей не спят, работают, а потом тратят всё на что-то слишком дорогое для них.

На сумочку за пару сотен тысяч. На автомобиль за пять миллионов. На чашечку из Дрезденского фарфора. Берут кредит на айфон.



чаепитие в Мытищах. Фото: Соцсети

Очень разные по достатку, но одинаково странные брендоманы. Ну, это болезнь такая, наверное.

Второй тип людей близок к первому, но отличается тем, что на бренды им не дают кредит, а почки продавать незаконно.

Они покупают подделки под бренды.

Качество — дрянь. Зато логотип. Впотьмах, мельком в метро, особенно если крутить усиленно жопой, подделку-сумочку может и не заметят, но — вот беда! — она очень быстро развалится.

Качество — дрянь.

А вот третий тип людей мне нравится. Они купят качественную вещь, фирменную вещь, но за доступные им деньги. В пределах того, что они зарабатывают. Не переплачивая и не стараясь казаться тем, кем они не являются.

Этим людям важен функционал вещи. Телефон, чтобы звонил. Обувь — чтобы была удобной и не развалилась.

Вот этим адекватным людям я и советую всегда тюменские беспроводные наушники CGPods — не Эппл и не подделки из Китая.

По качеству и функционалу CGPods не уступают распиаренным Apple AirPods. Только CGPods в 4 раза дешевле — всего 3’500 рублей! Это и не китайские не пойми что с Алиэкспресс. За ту же цены там можно взять явный брак.

Тюменские CGPods порвали в прошлом году все российские рейтинги продаж беспроводных наушников, обогнав даже популярный Huawei.

Чем же CGPods так хороши, что даже круче «яблочек» за 14 тысяч?

• 20 ч без розетки. У тюменских CGPods ровно такая же автономность, как и у Apple AirPods.

• Чистое и качественное звучание. CGPods звучат не хуже «яблочек». У них ровно такой же микрофон, что у Apple AirPods.

• 11 команд для управления смартфоном с наушника. Для сравнения: у Apple AirPods таких команд всего 3.

• Влаго-защита. Тюменские CGPods можно мыть под краном от пыли, грязи и пота (после тренировок). В наушниках можно гулять под дождём, принимать душ и плавать в бассейне. Чего не скажешь про Apple AirPods, у которых влаго-защиты нет!

У Apple AirPods обычный кейс — к слову, довольно маркий. У CGPods 5.0 кейс из профессионального авиационного алюминия. Точно из такого же алюминия, из которого строят боинги. И выдерживает такой кейс до 220 кг нагрузки — на него можно случайно или, если хотите, специально сесть, наступить, уронить что-то тяжелое.

Наушники останутся целыми и невредимыми. Выносливость кейса не из пальца высосана — футляр проверяли на гидравлическом прессе. К слову, кейс Apple AirPods давили тоже. Его сплющило уже при 84 кг.

Кейс CGPods Lite — самый маленький в мире. Приятный на ощупь, похож на гальку. Или на коробку от ювелирки. Прикольно щёлкает при закрытии, звук как у плёнки-пупырки — такой вот кейс-антистресс!

У новинки от Вадима Бокова, «Тюменского Илона Маска», как его называют в Сети — модели CGPods HD — тоже кейс-антистресс. Это самые маленькие наушники в России. Внешне CGPods HD очень похожи на Apple AirPods. Даже микрофон с завода Apple. Только вес наушника — всего 2 грамма! Это в 2,5 раза легче, чем вес «яблочных» наушников! А цена — в 4 раза меньше.

Кстати, про тех, кто любит подделки. На АлиЭкспрессе можно увидеть ещё одну якобы «версию» тюменских CGPods — китайскую подделку. Внешне эта пиратская копия очень похожа на оригинальные CGPods.

Только вот начинки у наушников совершенно разные!

У CGPods дорогой микрофон с завода Apple, а у подделок — дешёвый ноунейм. У CGPods хорошие и качественные динамики. Поэтому и звучат они отлично. У подделок дешёвый динамик, соответственно, и звук отвратительный. У CGPods идеальная синхронизация с устройством и есть влаго-защита. У китайских подделок старый блютуз и никакой влаго-защиты нет.

В общем, всё, как и бывает у подделок — снаружи похоже, внутри говно.

Чтобы не наткнуться на китайскую подделку, не верьте китайским обзорам китайских же подделок, а покупайте оригинальные тюменские CGPods в проверенных интернет-магазинах или на официальном сайте.

Продаются CGPods только онлайн, без накруток посредников и розничных магазинов типа М.Видео, в которых CGPods стоили бы в 2-3 раза дороже.

3’500 рублей — это честная прямая цена производителя. А с кодом MIRO0721 на скидку 200 рублей выйдет ещё дешевле. Код действует при заказе на официальном сайте, где при покупке на CGPods дают гарантию 1 год (не ремонт, а замена).

Есть доставка по России, в Украину и Беларусь. Вот вам ссылка на официальный сайт CGPods!

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