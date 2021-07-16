 

Лидер партии «Новые люди» назвал ошибочным призыв «Яблока» к локдауну

16.07.2021, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что инициатива лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в РФ похожа на попытку угодить тем, кто считает, что эпидемия рассосется сама собой.

«Сейчас много езжу по стране. Города и регионы разные, а люди говорят об одном: что устали от ограничений, хотят нормально жить и работать! После этого вдвойне неожиданно читать о новой инициативе Николая Рыбакова», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Нечаева, заявление лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в РФ похоже на попытку угодить тем, кто желает сидеть сложа руки и ждать, пока эпидемия рассосется сама собой.

«Опыт европейских государств показал, что не рассосется. И деньги потратим, и вирус не остановим. Угрозы, с самого начала нелепые, теперь перестают работать вовсе», – считает Нечаев.

Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту РФ с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников.

Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / В Китае открыт вирус гриппа, потенциально способный вызвать пандемию

03.07 / Команда Трампа запустила соцсеть Gettr. Платформу позиционируют как аналог Twitter

30.06 / Разбойник с пистолетом ограбил пенсионерку на улице в Москве

17.08 / Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

03.10 / NPR – суд обязал Сноудена выплатить правительству США более $5 млн

24.01 / Иран пожелал обменяться заключенными с США при Байдене

16.08 / Массовые протесты в Беларуси. Волонтеры говорят, что в больницах Минска семь человек находятся в критическом состоянии, погибших как минимум трое

23.04 / “Бомба. Такой красивый цветок расцвел”. Дочь Брежневой в смелых позах снялась в белых трусах

21.04 / Президент Польши созвал силовиков из-за наращивания Россией военного присутствия на границе с Украиной

30.08 / «Самое время для покупки» — из-за пандемии цены на бриллианты упали почти на 10 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика