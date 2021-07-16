Россия раскритиковала ОЗХО за «артистическую паузу» по делу Навального

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал отсутствие реакции техсекретариата организации на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального.

Шульгин заявил, что техсекретариат «держит артистическую паузу, словно воды в рот набрал» и «играет в молчанку». Москву такое поведение не удивляет. «Такое мы уже проходили с техсекретариатом прошлым», – приводит ТАСС слова постпреда России.

Однако позиция технического секретариата ОЗХО «настораживает» российскую сторону, так как «вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской компании».

По словам Шульгина, в ОЗХО удерживают вокруг дела «густую дымовую завесу», которая «на поверку оказывается дезинформацией». Российский представитель отметил, что «не припомнит» подобных ошибок в работе организации. Шульгин подчеркнул, что подобные ошибки «чреваты серьезными политическими последствиями».

Напомним, МИД РФ отметил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры РФ – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия».