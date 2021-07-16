Мнение: Климатическая закономерность

Число жертв наводнений на западе Германии превысило 100 человек



Последствия потопа в Германии, сейчас

Блин, стандартная ситуация. Прекрасно помню жуткий 2010 год, на который нынешний 2021 определенно похож: тогда тоже Москва и почти вся европейская часть России изнывала от невероятной жары, целые реки полностью высыхали – а Европу буквально заливало дождями и в новостях все время сообщали о потопах, то в Чехии, то в Австрии, то в Германии.

И наоборот: в том же 2015 у нас было чудесное дождливое лето, а в Будапеште, куда мы сдуру поперлись, температура была под 40, во Франции вообще до 50, и люди мерли пачками (до всякого ковида) от перегрева.

Прямо закономерность: когда в России хорошо – в Европе плохо. И наоборот.