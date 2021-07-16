“Частное мнение частного лица”. Арестович прокомментировал свои заявления в адрес Меркель

“Я же говорил не как советник главы Офиса президента, а как частное лицо, которое оценивает ситуацию со стороны. Германия настолько эффективно защищает свои национальные интересы, что часто страдают наши национальные интересы. Если вспомнить первый и второй “Минск”, то у меня было ощущение, что они хотят с нас снять вышиванку и помыть пол в приемной Кремля”, – заявил советник главы ОПУ.

По его словам, бывшие канцлеры ФРГ “работают в борде “Газпрома”.

“Неизвестно, где госпожа Меркель будет работать. Это, напомню, частное мнение частного лица. Только что Меркель вышла в Вашингтоне, и они дали совместную пресс-конференцию с президентом США. [Президент Джо] Байден констатирует расхождение в позициях. Он говорит, что “мы не договорились по “Северному потоку – 2″. У нас разные точки зрения”, – отметил Арестович.

По его словам, на Западе резче оценивают позицию Меркель.

“Я выдаю свою личную оценку, поскольку она такова и ровно то, что я сказал, я и имел в виду. Меркель, защищая свои национальные интересы, готова пожертвовать частью наших национальных интересов, так как мы их понимаем”, – резюмировал советник главы ОПУ.

Арестович, комментируя встречу Зеленского и Меркель, 15 июля заявил, что канцлер ФРГ сдала украинские интересы в пользу России.

“Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с “Северного потока”, его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией “формулы Штайнмайера”. Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться”, – сказал он.

Контекст:

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию 11 июля. Президент Украины также встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

12 июля в Берлине состоялась встреча Зеленского и Меркель, она продолжалась четыре часа, беседа проходила в формате ужина.

Около 20.00 по киевскому времени Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

Зеленский подчеркнул, что “Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров “Нормандской четверки” и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности.

Также Зеленский призвал “все страны” оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”, и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

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