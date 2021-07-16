 

“Майнинг-ферма”, которую обезвредила СБУ, оказалась IT-компанией. Она обратилась в суд

16.07.2021, 22:00, Новости дня
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7 и 8 июля Нацполиция Украины и СБУ провели обыск в помещении, арендованном ММІ Engineering в Виннице. В ходе обыска правоохранители изъяли оборудование компании.

“Такие действия правоохранительных органов парализовали деятельность компании… Оно использовалось исключительно для ведения хозяйственной деятельности в пределах основных направлений, среди которых: тренировки искусственного интеллекта, компьютерное программирование и обслуживание компьютерных сетей”, – заявили в компании.

В релизе подчеркнули, что ММІ Engineering имеет договоры с энергетическими компаниями АО “Винницаоблэнерго” и ООО “Энер Винница” по поставкам электроэнергии и исправно оплачивает счета за потребленные услуги электроснабжения по коммерческому тарифу.

“Мы можем с уверенностью опровергнуть информацию о многомиллионных кражах электроэнергии и об этом неоднократно сообщали правоохранителям. Действия правоохранительных органов и заявления в СМИ создали напряжение между ММІ Engineering и ее иностранными инвесторами, которые теперь ставят вопрос о целесообразности дальнейшего финансирования”, – подчеркнули представители в заявлении.

Адвокат Максим Бойко, представляющий интересы ММІ Engineering, в комментарии AIN.ua заявил, что СБУ предоставила неправдивую информацию в своем релизе.

В “Винницаоблэнерго” 9 июля заявили, что в помещениях, принадлежащих компании, никогда не работало оборудование, предназначенное для майнинга криптовалют.

“В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено фактов кражи электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности”, – подчеркнули в релизе.

ММІ Engineering обратилась в Печерский районный суд Киева и Офис генерального прокурора с жалобами на действия правоохранителей.

Контекст:

СБУ 8 июля заявила о разоблачении в Виннице “крупнейшей криптофермы в Украине”, кокторая находилась в арендованном помещении  “Винницаоблэнерго”.

В ходе обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновая документация по учету потребления электроэнергии, а также блокноты, телефоны и флеш-накопители.

В СБУ отметили, что ежемесячная сумма убытков предприятия могла составлять 5–7 млн грн. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – три года лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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