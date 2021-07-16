NYPost – мэр Майами призвал Байдена задуматься об авиаударах по Кубе

Руководитель города Майами Фрэнсис Суарес предложил Белому дому поддержать кубинский антиправительственный протест с помощью военного вмешательства. В качестве успешных примеров интервенции он привёл операции США в Панаме, Пакистане и Косове, пишет The New York Post.



Reuters

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал власти США рассмотреть возможность военного вмешательства для свержения коммунистического правительства на Кубе. При этом он не исключил нанесение авиаударов по островному государству, пишет The New York Post.

«Прямо сейчас следует подумать о комбинации потенциальных военных действий на Кубе», — заявил в своём телеинтервью Суарес. Его отец был первым уроженцем Острова свободы, который возглавил Майами, отмечает издание.

Суарес напомнил о прошлых военных действиях США в Панаме, Косове и Пакистане. По его мнению, последняя из этих операций закончилась убийством Усамы бен Ладена и, «вероятно, спасла жизни тысячи людей».

После этого замечания у мэра Майами спросили, следует ли трактовать его слова как призыв к авиаударам. «Я предполагаю, что этот вариант необходимо рассмотреть и что от него нельзя просто отказаться», — ответил он.

В последующем интервью Суарес заявил, что ждёт звонка от Джо Байдена и планирует попросить американского президента задуматься о военном вмешательстве.

«Любому избранному официальному лицу, республиканцу или демократу, трудно не встать на сторону кубинского народа, когда он видит кадры с людьми, которые, рискуя жизнью, выходят протестовать на улицы», — подчеркнул чиновник.

По его утверждению, «кубинский народ не требует отмены американского эмбарго», которое Гавана и многие левые считают причиной протестов. «Они не скандируют: «Прекратите эмбарго» или «Нам нужна еда». Они кричат: «Мы хотим освобождения, нам нужна свобода», — отметил мэр Майами.

«Они выходят на улицы каждый день, говоря о неспособности коммунистического режима обеспечивать свой народ. И этот режим вёл провальную политику в течение шести десятилетий», — добавил Суарес.

С начала протестов на Острове свободы в их поддержку на улицу Флориды вышли тысячи людей. Демонстранты перекрыли несколько крупных дорог в регионе, где проживает самое большое количество американцев кубинского происхождения, обращает внимание The New York Post.