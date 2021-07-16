Fox News – Пентагон позаботился, чтобы нелегальные иммигранты разлетелись по Америке

Министерство обороны США предоставляет свои авиабазы для перевозки нелегальных иммигрантов по всей стране, пишет Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, простых американцев никто не спрашивал, хотят ли они жить бок о бок с нелегалами, но мнение народа не интересует власть имущих, несмотря на все разговоры о демократии.

Экстренная новость от Fox News. В начале программы мы говорили, что тот же самый Пентагон, который при прошлой администрации отказывался защищать наши границы, помогает нынешней администрации, администрации Байдена, незаконно перевозить нелегальных мигрантов по всей стране с использованием военных ресурсов, в частности — базы ВВС Лафлин, но, может быть, не только этой базы.

Это мы рассказали вам в начале программы. И сейчас, пока мы были в эфире, мы получили заявление Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), подтверждающее то, о чём мы говорили. Перелёты нелегальных иммигрантов, иностранных граждан, с авиабазы Лафлин в другие точки США действительно были.

Цитирую: «17 июня 2021 года протокол о договорённости между Министерством внутренней безопасности и Министерством обороны был подписан всеми сторонами и утверждён. — Жаль, что мы об этом не знали! — 29 июня 2021 года воздушный транспорт ICE в первый раз воспользовался базой ВВС Лафлин в соответствии с протоколом о договорённости, чтобы переместить неграждан из-под охраны Таможенно-пограничной службы под охрану ICE. С 29 июня приблизительно 780 неграждан, — находящихся здесь незаконно! — были перемещены воздушным транспортом ICE шестью рейсами ICE Air с территории военного объекта». Конец цитаты.

Иммиграционная и таможенная полиция также добавила, что, цитирую, «сотрудничество с федеральными партнёрами позволяет ICE перевозить неграждан безопасно и гуманно в местные отделения ICE, где будет определён необходимый уровень охраны и надзора. ICE Air осуществляет перелёты с границы на юго-западе, связанные с передачей мигрантов из-под охраны Таможенно-пограничной службы под охрану Иммиграционной и таможенной полиции». Конец цитаты.

На этом бюрократическое заявление заканчивается, но вопросы остаются. Например, какие ещё военные ресурсы используются для проведения этой операции, о которой большинство американцев даже не знало? Американцы не давали на это согласия, конгресс никогда не проводил голосования на этот счёт. Эта операция явно незаконна. И, что ещё важнее, куда отправляются эти люди? Их перемещают, меняя им условия содержания, а потом будет решаться их судьба. Но где они оказываются в конечном итоге? В какие районы их поместили? Сколько федеральных долларов на это потрачено? А жители тех районов, куда их поместили, имели хоть какое-то право голоса?

И каково общее число? Из аэропорта Лафлин — менее 800 за указанный срок, говорят они. Но каково общее число по стране? Почему нам это неизвестно? Чья это страна? Кто здесь главный? Нельзя просто взять и изменить состав населения страны, нарушая при этом федеральные законы и не спрашивая разрешения у народа, если вам важна демократия. Очевидно, что им демократия не важна. Может быть, мы можем получить ответы, вот прямо сейчас? Может быть, республиканцы в конгрессе могли бы проснуться и добиться этого? Я знаю, что нам небезразлична Куба, но как насчёт нашей страны?

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.