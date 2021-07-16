Собянин объяснил отмену QR-кодов в Москве

Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве пока сложная, но количество заболевших все же уменьшается благодаря ограничениям и вакцинации от коронавируса. Мэр столицы отметил, что горожане стали ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты: “Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют”.

Собянин также сообщил, что прививку от коронавируса в Москве сделали около четырех миллионов человек. Лишь за последний месяц вакцинировались два миллиона москвичей.

В связи с этим также было принято решение о закрытии шести тысяч ковидных коек и перепрофилировании их в обычную работу. Собянин отметил, что это позволит улучшить плановую помощь.

“Мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить. Оперативно принимать при необходимости, но так же и оперативно отменять их, если мы видим, что ситуация улучшается”, – сказал Сергей Семенович.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что большинство московских компаний вовремя предоставили данные о вакцинации 60% сотрудников. Для тех организаций, которые не поделились такой информацией, ведомство установило дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требования.