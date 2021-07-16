Мнение: Россияне-трудоголики, куда исчезли профилактории и пантограф для микрофона

1. Наш народ, вопреки негативным стереотипам, весьма трудолюбив. Большинство россиян считают себя трудоголиками, работающими сверх нормы. Да ещё и забесплатно:

Почти три четверти россиян работают сверх нормы, при этом каждый второй из них не берет за дополнительный труд деньги. Об этом свидетельствует совместный опрос страховой компании «Росгосстрах жизнь» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Трудоголиками себя назвали 73 процента опрошенных, при этом среди офисных работников доля достигает 76 процентов, а среди тех, кто работает из дома — 71 процент. В малом бизнесе таких нашлось 70 процентов, в госсекторе — 69 процентов, в частных средних и крупных компаниях — 75 процентов.

Больше всего перерабатывают топ-менеджеры (88 процентов), строители (83 процента) и рабочий персонал (79 процентов). Также о переработках чаще среднего уровня говорили работники транспортно-логистической отрасли (77 процентов), IT-отрасли (74 процента) и сельскохозяйственной отрасли (74 процента).

https://lenta.ru/news/2021/07/07/trudogolik/

В чрезвычайных обстоятельствах переработки неизбежны. Если же вы просто хотите и можете на них дополнительно заработать – то они оправданы финансово, хотя и не полезны для здоровья. В большинстве остальных случаев переработки являются следствием плохой организации труда – будь то ваш собственный дырявый тайм-менеджмент, ошибки со стороны начальства или подставы со стороны коллег.

Впрочем, возможно, что дело опять в специфической аудитории, которая участвовала в опросе. Люди, которые пользуются «Хэдхантером», активно ищут работу, и вероятно, более склонны к трудоголизму, чем основная масса россиян.

В любом случае, хотя россияне по статистике работают довольно много, производительность труда в нашей стране оставляет желать лучшего, так что ключевой вопрос не в том, надо работать меньше или больше, а в том, как это делать эффективнее.

2. Новые обвинения в адрес российской власти: оказывается, Путин коварно лишил народа отдыха и лечения, позакрывав живительные санатории-профилактории. Вот исчерпывающий разбор ситуации от коллеги genby:

https://genby.livejournal.com/934570.html

Всё дело в том, что санатории и санатории-профилактории – это явление существовавшее только в социалистической медицине. В западных странах их не было…<…>

До открытия антибиотиков санатории существовали исключительно как места для лечения туберкулёза. С открытием в 1943 году стрептомицина, все санатории в западных странах закрылись, и их наиболее близким аналогом можно считать реабилитационные центры, рассчитанные на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, психическими расстройствами, восстановление после тяжёлых болезней и травм с помощью физиотерапии.

Чем лучше жизнь, тем меньше таких реабилитационных центров. В СССР их надо было много, в России они исчезают.

Но в СССР с появлением антибиотиков, не заметили исчезновение этого подвида медицинской помощи и эти «реабилитационные центры», рассчитанные на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, психическими расстройствами, которые в СССР почему называли здравницами, продолжили существование. А нынешнее их закрытие, почему то называется деградацией. Как же так, все меньше организаций выполняет функцию борьбу с алкоголизмом и психическими расстройствами. Ну так у нас и не СССР.

3. Посоветуйте, пожалуйста, крепкий пантограф для микрофона, с пауком и поп-фильтром. Я купил не самый дешёвый пантограф от Roxtone ( RMS010KIT/B), но он оказался невероятно хлипким — микрофон вообще не держит, приходится подкладывать резинку между штангами и постоянно затягивать крепления. Возможно, проблема в том, что у меня установлен в него микрофон Rode NT1 Kit, он довольно тяжёлый. Однако некоторые детали подсказывают мне, что проблема там скорее в глупых конструкторах, чем в весе микрофона — к примеру, некоторые сочленения вообще не сгибаются под нужными для работы углами.