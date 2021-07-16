 

Очень странный отдых с ребёнком – Личное мнение

16.07.2021, 21:36, Разное
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Анастасия Тиматева (в пошлом — Балконская-Решёткина) выиграла, как ей кажется, битву за сына: мальчик улетел отдыхать не с отцом, а с ней и её подругой Наташкой Рудовой.  


Фото: Соцсети

Поведение Рудовой даже меня ввергает то ли в лёгкий шок, то ли в глубокое недоумение, то ли в странную смесь чувств жалости и брезгливости.  

Это — мои личные ощущения, основанные не на жёлтой прессе и не на сливах телеграм-каналов.

Наталья пробовалась на роль в моём сериале, я с ней встречалась, и у меня были свои основания сделать на то, чтобы сделать выводы о репутации этой вышедшей в тираж актрисы.

Я бы не подпустила Наталью к ребёнку на пушечный выстрел, а Настя берёт её на отдых с сыном.

Решёткина, что у тебя в голове? Решётка от радиатора? Ты всерьёз решила, что маленькому мальчику есть чему поучиться у Наташки Рудовой?

Можно по-разному относиться и к инфантильному Тимуру, и к его авторитарной мамке Симоне, но ни тот, ни другая не были замечены в любви к алкоголю. А ту же Рудову я часто вижу с бокальчиком в её же собственном Инстаграме.

  Симона — странная бабка. Я помню её палец во рту внучки, но то, что она развивает девочку, много в неё вкладывает, очевидно любому вменяемому человеку.   

А кто развивает сына Решетовой? Необразованная Настя, которая сама двух слов связать не может и тусуется с Рудовой?

 Я точно знаю, что, поехав на отдых с внучкой, Симона не упрётся ночью в клуб или в бар. Она будет спать дома.  

А вот в том, что также поступят Решетова и Рудова, я не уверена. Я бы на это не поставила.  


Фото: Соцсети

В общем, я бы сейчас на месте Тимура очень сильно напряглась и, надев, наконец, штаны мужчины, а не шорты мальчика-сёрфера, забрала сына из неподобающей, как мне кажется, маленькому ребёнку компании. 

Достаточно посмотреть сториз Рудовой в Инстаграме, чтобы понять, как они там по ночам веселятся на отдыхе, который подавался под соусом «Отдых с ребёнком».

Рудова, беги подчищай сториз, не тормози!

Что думаете об отдыхе малыша в компании двух весёлых девах? Допускаете такой для своего ребёнка?

Источник: Лена Миро



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