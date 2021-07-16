Во Всероссийском обществе глухих оценили инициативы ЕР по поддержке инвалидов

В народную программу «Единой России» надо добавить такой пункт – узаконить обязательную квоту части госзаказов в пользу предприятий, использующих труд людей инвалидов. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, комментируя итоги стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы ЕР.

«В советское время действовало очень большое количество преференций для предприятий, на которых работали инвалиды. Но к сегодняшнему дню льгот, в том числе и налоговых, у них не осталось. Российские компании, использующие труд людей с ограниченными возможностями, вынуждены выживать в рыночных условиях. Сейчас они оказались в тяжелой ситуации», – сообщил президент Всероссийского общества глухих (ВОГ), член совета Всемирной федерации глухих Станислав Иванов.

В других республиках СНГ, например, в Узбекистане организации инвалидов стали преемниками своих советских предшественников и сохранили многие льготы. «Они не платят НДФЛ и другие налоги, поэтому могут развиваться и нанимать большее количество работников», – отметил Иванов.

«Еще одна фундаментальная проблема – нехватка сурдопедагогов. Как оценивает Институт коррекционной педагогики (ИКП) РАО, в РФ не достает примерно 10 тысяч таких педагогов. Специалистов по этому направлению готовят только два вуза: Московский педагогический государственный университет и Петербургский педагогический университет имени Герцена. Они выпускают по 30 человек в год, и все такие педагоги остаются Питере или Москве. Получается, что в других регионах, в школах и детских садах с глухими детьми работают люди без специальной подготовки», – посетовал президент ВОГ.

ВОГ предлагает внести в народную программу «Единой России» пункт об организации всероссийской сети курсов повышения квалификации для педагогов. «Теоретически это могла бы быть программа Министерства просвещения совместно с ИКП, но вопрос упирается в финансирование. Менее затратным вариантом для начала может стать запуск онлайн-курсов, но тогда потребуется четкая система тестирования на выходе», – полагает глава организации.

Приветствует Иванов и прозвучавшую на сессии инициативу детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению сроков проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для детей-инвалидов. «Если получится проводить такую экспертизу в двухдневный срок, как предлагает Кузнецова, с привлечением всех профильных специалистов, то это станет настоящим прорывом и облегчит сложный для инвалидов процесс, – подтвердил глава ВОГ. – Для детей с нарушениями слуха самое главное – это ранняя диагностика и ранняя помощь. Также важно комплексное консультирование родителей по поводу проведения процедуры МСЭ».

В четверг прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы «Единой России», в которой помимо депутатов и региональных политиков приняли участие представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов. Первый замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью составляют одну из самых социально незащищенных категорий россиян, и повышение качества их жизни остается приоритетом работы депутатов ЕР. Он пообещал, что депутаты-единороссы следующего VIII созыва Госдумы внесут в закон о занятости норму о помощи инвалидам в трудоустройстве.

Президент ВОГ Станислав Иванов, который также участвовал в сессии, призвал включить в народную программу «Единой России» инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

«Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились, – цитировал Иванова сайт партии. – Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью».

По данным Росстата, в 2020 году в РФ было 11,87 млн инвалидов.