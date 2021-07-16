 

Федун предложил РФС пригласить Тедеско на пост главного тренера сборной России

16.07.2021, 21:33, Новости дня
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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что предложил исполкому Российского футбольного союза (РФС) рассмотреть кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят. Кто обсуждался ещё? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС», – отметил Федун, передает РИА «Новости».

Тедеско с осени 2019 по май 2021 года был главным тренером «Спартака», и под его руководством «красно-белые» в минувшем сезоне завоевали серебряные медали чемпионата РФ и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее в РФС заявили, что у главного тренера сборной РФ по футболу будут две задачи: попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре и продолжить работу Станислава Черчесова по построению новой команды.

Напомним, что 8 июля Российский футбольный союз совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная РФ под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B.



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