Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на программу развития Мордовии

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Мордовию рассказал о выделенных 1,5 млрд рублей на развитие региона, а также пообещал финансовую поддержку правительства на реализацию программ.

Вице-премьер подчеркнул, что федеральный центр заинтересован в динамичном развитии региона, укреплении его финансовой устойчивости.

«Большой бюджетный долг республики – это тяжелое наследие, и проблему надо системно решать. Жители Мордовии не должны страдать от этой долговой нагрузки, региону нужно развиваться. Я приехал с хорошей новостью – вчера правительство выделило республике дополнительную финансовую поддержку – 1,5 млрд. рублей», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства региона.

Ранее регион получил дополнительные средства (500 млн. рублей) на ремонт дорог, которые потратят на дороги местного значения, в нормативное состояние приведут около 50 км разбитых дорожных участков.

«Всего в этом году федеральный бюджет оказал региону поддержку в размере 7 млрд. рублей – и на этом мы не остановимся. Правительство РФ настроено помогать Мордовии, потому что мы видим хорошую, системную работу управленческой команды. Республика не просит деньги, а работает сама, в частности, разработала комплексную программу социально-экономического развития на несколько лет. В ней определены отрасли экономики, которые дадут в ближайшее время большой прирост. Также я поддерживаю идею о развитии агломерации Саранск – Рузаевка, которая должна иметь хорошее транспортное сообщение», – заверил Хуснуллин.

По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, по итогам первого полугодия рост в жилищном строительстве составил 104%.

«Я считаю, что у нас есть огромные резервы для работы: это квартиры для детей сирот, переселение из аварийного жилья. Мы уже определили на градостроительном совете потенциальные места для застройки. Наша установка – годовой рост должен быть не менее 5%. Это большая работа, но она осуществима. Строительство потянет за собой сразу промышленность стройматериалов, логистику и развитие экономики в целом, появятся новые рабочие места», – сообщил Здунов.

По словам Хуснуллина, были утверждены правила распределения инфраструктурных бюджетных кредитов, а это почти триллион рублей на 4 года.

«150 миллиардов рублей для регионов РФ будет выделено на ЖКХ. Артем Алексеевич поставил передо мной вопрос о ветхих инженерных сетях в Мордовии. Я обещаю, что мы найдем возможность из фонда ЖКХ предоставить деньги региону на развитие инженерной инфраструктуры. Задача команды – работать, готовить документацию, мобилизовать строителей, улучшить работу заказчиков. На все это деньги у федерального бюджета есть, а механизмы предоставления мы утвердили. Мы приняли решение, что все регионы, которые работают с опережением, смогут получать средства из лимитов следующих лет», – подчеркнул Хуснуллин.

Также на совещании обсудили проблемные вопросы по незавершенному строительству в республике. В первую очередь речь шла про универсальный зал на площади Тысячелетия в Саранске.

Вице-премьер подчеркнул, что этот объект нужно закончить, и заявил, что такие недострои появляются из-за непрофессионализма заказчиков, недостатка денег, где-то нездоровых амбиций руководителей.

«Я как профессиональный строитель считаю, что любой объект, если он не является специфичным или сложным, должен строиться не более трех лет. И нельзя начинать строить, если нет финансового обеспечения».

На совещании обсудили план-график строительных работ на этом объекте. Напомним, правительство РФ приняло решение о выделении на завершение строительства универсального зала 851,8 млн. рублей.