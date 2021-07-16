Мнение: Почему они не вакцинируются

Главная проблема науки 21 века – она облажалась

Споры вокруг вакцинирования не утихают, наоборот – они становятся всё ожесточеннее. В социальных сетях люди четко поделились на «прививочников» и «антипрививочников», и баталии между двумя непримиримыми «армиями» не утихают ни на день. Первые обвиняют оппонентов в «мракобесии» и «неверии в науку», вторые называют все прививки не иначе как «неизвестной жижей» и клянутся, что не позволят колоть себя «неизвестно чем». Сторонники вакцинации козыряют услужливо растущими, как на дрожжах, ежедневными цифрами «заболевших» и «умерших» в России «от ковида» (они бросились в рост сразу после памятной встречи Байдена и Путина, прямо как будто ждали), и задают сакраментальный, уже ставший мемом вопрос – «сколько еще людей должно умереть, чтобы вы привились?» А противники в деланном то недоумении указывают на соседнюю Украину (где и насильственной вакцинации нет, и цифры вакцинированных в районе 2%, и при этом в стране наблюдается «сезонный спад» инфицированных – во всей Украине, по официальной статистике, в день умирает от ковида меньше, чем в одном российском Крыму). То невакцинированные россияне находят в сети и в СМИ все больше «случаев», когда тяжело болеют ковидом именно привитые – и задают, как им кажется, резонный вопрос: если ваши вакцины не защищают от болезни, зачем они вообще нужны?

При этом, если в СМИ и в соцсетях на стороне «прививочников» тотальный перевес – в так называемом «реале» все наоборот: если до начала кампании беспрецедентного массового принуждения не привитых и не спешащих привиться граждан было 90%, то и после месяца давления, угроз и запугивания их остается значимо больше 80%. Русский народ проявляет свое знаменитое упорство: даже при подавляющем господстве противника в воздухе (то есть в информационном пространстве) он если и отступает, то очень медленно и с боями, и даже угрозы лишиться работы (то есть в российских условиях «дикого капитализма» остаться без средств к существованию) его не очень пугают.

И это – тоже загадка, над которой сейчас бьются наши лучшие публицистические умы. Отчего народ так упёрся? Почему он безропотно сдал и продолжает сдавать все политические права – выборы, свободу слова, свободу собраний, любые намеки на самоуправление – но встал буквально насмерть из-за такого пустяка, как «шприцевание»? Ведь не ему ли с самого детства 50 лет подряд агнии барто пели в ухо песенки в духе «Ну подумаешь – укол, укололся и пошел» – и он, что интересно, действительно послушно шел и кололся, часто даже не понимая чем? И не было никаких даже намеков ни на бунт, ни на саботаж… ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?!

Влюбленная интеллигенция и шокированный народ

Причина ожесточения сторон – тотальное непонимание друг друга. Возьмем сторонников всеобщего вакцинирования (в этом лагере в трогательном симбиозе соединились как самые отмороженные путинисты-государственники, так и самые отчаянные западники-либералы). Собственная логика им кажется абсолютно несокрушимой и железобетонной. «Вот же, видите – эпидемия! – говорят они на разные лады. – Вот вам цифры зараженных, вот вам цифры смертности. Они растут? Растут! Локдауны и маски год носим, они нам помогают? Не помогают! А вот – вакцины, их разработали лучшие ученые, по последним достижениям науки! Вакцины помогают от коронавируса? Помогают! Пусть полностью не защищают, но ведь течение-то болезни облегчают! Так что же ты не прививаешься, скотина?!»

Добросовестные «прививочники» (есть и такие) раз за разом проверяют свою логику – и не находят в ней ни малейшего изъяна. Именно это и доводит их до состояния бешенства – так как поведение их противников кажется им абсолютно немотивированным, полностью «иррациональным» – чем-то вроде поведения капризного ребенка, который, гад, упорно отказывается есть кашу, когда маме уже давно пора на работу. Хотя – как можно не есть кашу?! Каша же полезная! В ней – витамины! Жри, негодяй, я сейчас эту тарелку тебе на голову надену!!

На деле одно из нарушений логики бросается в глаза сразу: если всеобщее вакцинирование не ведет, как недавно сквозь зубы признали даже ведущие «вакцинаторские» СМИ, к прекращению «заражений», а ведет лишь к «облегчению протекания» самой болезни – получается, что даже 100%-ная вакцинация всех и вся не приведет, как нам обещали прежде, к «исчезновению эпидемии» (пример – Англия, которая прямо сейчас ставит новые рекорды по количеству «заражений в день, несмотря на повальную вакцинацию). А раз так – получается, что отказавшийся вакцинироваться «рискует» только собой, так как в качестве «разносчиков» инфекции что привитые, что непривитые эквивалентны. Но тогда вопрос: стоит ли убивать человека за то, что он «рискует» собственной и только собственной жизнью и здоровьем? На этот вопрос ответа у «вакцинаторов» пока нет.

Однако причина недопонимания глубже. Ведь даже на вышеприведенное возражение у «русских европейцев» всегда найдется по крайней мере один ответ, который тоже кажется им непробиваемым: «Но ТАК сказали ученые! Если ученые со всякими степенями и званиями, приглашенные ведущими СМИ, что-то говорят (например, НАДО ПРИВИВАТЬСЯ) – их надо слушать, ведь им виднее!»

Вот это «доверие Науке» – и есть главная закавыка в нынешнем раздрае между интеллигентами-прогрессистами и косным (или, как его еще называют, «глубинным») народом. Она – в самой аксиоматике. Интеллигент просто не может не верить Науке – в этом он подобен иной влюбленной «как кошка» женщине, этакой чеховской душечке. Ее возлюбленный может гулять направо и налево, не приносить никаких денег, постоянно ставить ей рога вперемешку с фингалами, вести себя по-хамски, сидеть на шее, насмехаться и издеваться – и, главное, сама «душечка» в откровенной беседе может это порой признавать (то есть она не слепая), но… Но сама идея хотя бы просто подвергнуть сомнению свой «вечный союз» с изменщиком даже не придет нашей душечке в голову. Ибо – КАК?? Зачем?! Как можно-с? А на что променять? Да разве есть что-то или кто-то, кто сможет хотя бы на секунду заменить ненаглядного?!

Вера Интеллигента в Науку настолько слепа, что он даже не в состоянии понять, как может быть иначе. А вот у так называемого «глубинного народа» отношение совсем другое, скажем так – намного более прагматическое. И в нем давно уже нет и следа той неизбывной интеллигентской «очарованности» – наукой, учеными, осциллографами, формулами, мантиями…

Самодовольство жрецов от науки

Наоборот. Мы, по всей видимости, сильно недооцениваем силу страшного «ковидного» удара по отношению самых широких масс населения к науке, собственно научному знанию и вообще ученым. «Интеллигентам»-то, понятно, как с гуся вода – тут мы имеем даже не просто доверие, а самую настоящую преданность. А вот широкие массы…

Мало того, что все события «страшного 2020-го» оказались для народа полным и крайне неприятным сюрпризом. Куда страшнее оказалось продемонстрированное по всему миру полнейшее и к тому ж акцентированное бессилие науки перед Страшным Ковидом. Как-то ведь оказалось, что ничего умнее, чем «всем носить маски и сидеть в локдаунах» УчОные со всего мира так и не придумали!

Более того: уже 2021-й пошел на вторую половину – а ведь ковид по-прежнему с нами, и те же ученые теперь говорят, что он пребудет с нами вечно, как и маски с локдаунами и постоянными «ревакцинациями». Люди с гибкой и лабильной психикой (чем всегда славилась интеллигенция) давно уже приспособились к этой «новой Нормальности» – а вот людей «от сохи» решили привычно не принимать в расчет, «перетопчутся как-нибудь».

Но в этот раз так не получилось – провал «науки», да еще во всемирном масштабе, оказался слишком очевиден. Маленький вирус поставил на уши весь мир… и полностью обвалил престиж научного знания – чего сама «официальная наука» в своем невероятном самодовольстве даже не заметила (или предпочла не заметить).

Вся мировая научная рать не смогла неуловимый ковид ни остановить, ни лечить. Здесь, пожалуй, наиболее гнетущее впечатление произвело на публику даже не российское, а западное здравоохранение, прежде всего «самое передовое» – американское. Весь мир смотрел сериал «Доктор Хаус», видел, что в Америке самые лучшие и самые квалифицированные врачи (сам Хаус, как мы помним, с равным успехом и диагнозы ставил, и трепанацию черепа производил, и органы пересаживал – в общем, не было медицинской задачи, которая была бы ему не по плечу; да и его коллеги от него не особо отставали). Плюс – самое лучшее оборудование даже в совсем не столичных клиниках, пусть вооруженность самой лучшей теорией… Что в итоге? В итоге в США за год – более полумиллиона смертей от ковида, да еще какие-то жуткие истории типа того, что в Нью-Йорке (самом передовом городе мира!) «трупы складывают в рефрижераторы», «больницы переполнены», «больные умирают в коридорах» и так далее. Миф о «безупречном американском высокотехнологичном здравоохранении» внезапно оказался действительно мифом!

Более того: «вдруг» под ударом ковида весь мир с удивлением узнал, что хваленая «наука 21 века» вообще не умеет лечить вирусные заболевания. Не только ковидные, а просто – никакие. По подавляющему большинству заболеваний вирусной природы, если разобраться, рекомендация «технологичной медицины» одна: поддерживающая терапия. И – ждем, пока организм справится сам. Или не справится, тут уж как повезет. «А лекарства??» – вдруг возопили прозревшие обыватели по всему миру. Наука в ответ лишь пожимает плечами – «лекарств нет».

И вместо лекарства предлагает вакцинацию, то есть – профилактику. Беда в том, что эта «профилактика» в виде «вакцин от гриппа» публике уже пару десятилетий как знакома – и за это время люди уже успели разобраться в ее весьма сомнительной эффективности. Плюс сами врачи всегда признавали, что вакцинация от гриппа действует весьма непродолжительное время или не действует вовсе, каждый год надо снова вакцинироваться. Естественно, что недоверие к прививкам от гриппа перенеслось на новые прививки от ковида, который, как ни крути, такое же ОРВИ.

Клоуны возле сгоревшего цирка

Чтобы понять народный скепсис, надо просто взглянуть на ситуацию глазами без розовых очков интеллигента, приговоренного к пожизненной влюбленности в «Науку». И тогда мы увидим не пышно одетых Жрецов возле Храма Науки – а грустных и растерянных клоунов, которые еще вчера уверяли весь мир, что у них «все под контролем» и они вот-вот обеспечат человечеству бессмертие – но под влиянием всего лишь одной китайской инфекции внезапно сдали все позиции, заставили весь мир понести огромные экономические потери, сломали весь привычный образ жизни, ни с чем в итоге не справились и теперь за неимением иного пытаются снова продать публике уже оказавшуюся малоэффективной идею «пожизненной ревакцинации от гриппа» – зная, что грипп от этого никуда не денется.

Немудрено, что публика решила больше не принимать участия в этом фарсе и поспешно расходится со спектакля. В театре был бы полный провал, но… в нем один за другим перекрывают ходы и выходы какие-то люди в форменной одежде. Полицейские! Невиданное дело: полиция не выпускает публику домой, велит возвращаться на места и досматривать «творческое произведение» до конца, а заодно еще и аплодировать.

В итоге по всему миру мы наблюдаем трогательную смычку «жрецов от науки», высокопоставленных бюрократов и прогрессивной интеллигенции всех мастей, которые путем запугивания и административного принуждения пытаются компенсировать свою стремительно тающую в глазах обычной публики популярность. Интеллигенты по привычке ссылаются на «науку», будучи не в состоянии понять, что ее престиж в глазах простых людей очень серьезно, почти необратимо подорван.