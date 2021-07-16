Владелец MS Capital Шкиль заявил, что обратится в НАБУ из-за блокирования работы Беховского гранитного карьера со стороны Госгеонедр

“Вчера приказом руководителя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха путем остановки разрешения на пользование недрами остановлена деятельность одного из бюджетосоздающих предприятий Житомирской области – Беховского гранитного карьера. Это решение должностного лица, а именно руководителя Государственной службы геологии и недр Украины, является безосновательным, безответственным и несет угрозу остановки строительства ключевых дорожных проектов программы президента Украины “Большое строительство”, – заявил бизнесмен.

Он сообщил, что Беховский гранитный карьер работает с 2006 года, предприятие создано практически с нуля на территории, принадлежащей ко второй категории Чернобыльской зоны, а село Бехи в 80-х годах было выселено.

“Фактически запуск Беховского гранитного карьера восстановил эту местность, дал людям стабильный доход и новые рабочие места. Всего за годы деятельности в предприятие было инвестировано более €20 млн, уплачено более более 1 млрд грн налогов и платежей. Сегодня Беховский гранитный карьер – одно из самых современных предприятий Украины по производству качественной щебеночной продукции”, – подчеркнул Шкиль.

MS Capital приобрел Беховский гранитный карьер в мае 2021 года, отметил он.

“Сразу после покупки карьера мной было дополнительно выделено более $3 млн для покупки новых буровых и обновления парка специализированной карьерной техники. На момент приобретения был проведен детальный аудит, в результате которого не было обнаружено никаких нарушений. Следует отметить, что предприятие было приобретено у немецких инвесторов, политика которых всегда была четкой: полная прозрачность в хозяйственной деятельности, официальные заработные платы и соблюдение всех норм и положений законодательства Украины, за годы деятельности никаких существенных нарушений на производстве не было”, – сообщил собственник компании.

В апреле 2021 года было получено предписание Государственного управления геологического контроля Украины, по которому в определенный срок все замечания были устранены и в письменной форме с подтверждающими документами направлены заказным письмом Государственной службе геологии и недр Украины и Государственному управлению геологического контроля Украины, заявил Шкиль и добавил, что у него есть официальное уведомление о вручении этих документов адресатам.

“Сегодня случайно на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины нами выявлена информация, что приказом №525 от 15.07.2021 было приостановлено действие специального разрешения на пользование недрами ООО “Беховский гранитный карьер”. При этом ни одного официального сообщения о причинах подписания такого приказа мы не получили. Данное решение является необоснованным и повлечет значительные убытки бюджетообразующему предприятию Житомирской области, на котором сейчас работает 200 человек. Более того, с БГК сейчас поставляется сырье для многих ключевых инфраструктурных объектов по всей стране в рамках реализации программы “Большое строительство”, которые должны быть завершены в этом году. Уверяю, все потери предприятия будут фиксироваться. После чего соответствующее обращение будет направлено в НАБУ – о привлечении к ответственности должностного лица, подписавшего приказ, который стал причиной остановки хозяйственной деятельности Беховского гранитного карьера”, – написал бизнесмен.

Он призвал председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского разобраться в ситуации, отменить решение и возобновить работу предприятия.

https://www.facebook.com/shkil.maksim/posts/1120167815141541

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