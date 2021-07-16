 

В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу

16.07.2021, 21:00, Новости дня
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С открытием полосы аэропорт сможет принимать рейсы практически при любых погодных условиях. Новая полоса позволит принимать широкофюзеляжные суда, включая Boeing 767, Airbus A330, а в перспективе – Boeing 777 и 787, отметили в сообщении.

Издание также отметило, что это первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет. Полоса РД1, обслуживавшая взлеты и посадки до этого, была построена в 1961 году.

Длина новой полосы 2800 метров, а ширина – 45 метров. Формально она уже старой, но имеет специальную зону безопасности по краям, с учетом которой общая ширина составляет 60 м, отмечает Аvianews.

По информации издания, старую полосу в Одессе построили в 1960 году и сдали в эксплуатацию еще в 1961 году. 

ВИДЕОВидео: CFTS / YouTube
Контекст:

Одесский аэропорт – один из крупных аэропортов Украины. Первый пассажирский рейс принял в 1924 году. Пропускная способность пассажирского терминала – 400 пассажиров в час. Предназначен для обслуживания международных и внутренних рейсов.

Благодаря новой взлетно-посадочной полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров. Стоимость проекта реконструкции аэродрома в Одессе составляет 3,9 млрд грн, сообщили в Офисе президента Украины в сентябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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