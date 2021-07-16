В Житомире может появиться патронный завод. США инвестируют в проект более $100 млн

“Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это – сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 млн долларов и высокотехнологичные технологии”, – прокомментировал проект городской голова Сергей Сухомлин.

Инвестор выбирал между Львовом, Днепром и Житомиром, добавил он. Новый завод будет обеспечивать патронами Вооруженные силы Украины Производство патронов не предусматривает их хранение в складских помещениях.

Горсовет уже дал согласие на изготовление технической документации по разделению земельного участка на улице Королева, 132, часть которого передадут “Житомирскому патронному заводу”.

На следующей сессии городского совета инвестор представит социальные программы и порядок трудоустройства с обязательной квотой для участников АТО и ООС, в том числе военных с инвалидностью, объяснил Сухомлин.

Контекст:

ЗАО “Луганский патронный завод” был единственным в Украине производителем патронов. С 2014 года он находится под контролем боевиков “ЛНР”.

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак. В январе того же года в концерне “Укроборонпром” заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции, потому что на каждом купленном патроне кто-то зарабатывает, заявил в декабре 2020 года бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

В “Укроборонпроме” 11 июня этого года говорили о готовности канадского производителя оборудования для оборонной отрасли Waterbury Farrel запустить предприятие по производству боеприпасов к стрелковому оружию в Украине. В проекте планировали участвовать другая канадская компания GL Munitions Inc. и украинская государственная акционерная холдинговая компания (ГАХК) “Артем”.

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