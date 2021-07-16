 

В NASA предсказали глобальные наводнения в 2030 году из-за изменения цикла Луны

16.07.2021, 20:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники космического агентства NASA предсказали глобальные наводнения в 2030 году из-за изменения естественного цикла Луны. Причина кроется в масштабных изменениях климата на Земле.
Луна, при помощи гравитационного воздействия на Землю, регулирует на поверхности уровень воды. Именно из-за этого создаются приливы и отливы, а также другие менее заметные изменения. Таяние ледников уже сейчас беспокоит экологов, но куда более серьёзные последствия могут случиться в будущем. Как отметили в NASA, по мере роста воды воздействие Луны будет более ощутимым. Привычные приливы превратятся в настоящие катаклизмы, полностью заливая все прибрежные регионы. По самым скромным подсчётам, уже к 2050 году многие из Багамских островов полностью уйдут под воду.

Ещё одна опасность заключена в естественном цикле Луны, которая не находится на постоянной орбите. В случае, если он изменится, начнётся глобальный катаклизм с массивными приливными волнами. Эксперты из NASA предрекают такой исход в 2030 году, если человечество не найдёт способ справиться с глобальным потеплением и постоянным ростом уровня мирового океана из-за таяния ледников.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Медики назвали опасные компоненты зубной пасты

20.08 / Мнение: Почему богатый всегда должен

17.11 / Доктор Мясников назвал период наибольшего риска заражения коронавирусом

05.01 / Названа главная ошибка при вакцинации россиян от коронавируса

16.03 / Певец Майданов идёт в Госдуму как агент Киева и коллективного Запада – Жириновский

31.03 / Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко

29.10 / Профессор Чупин назвал факторы, резко повышающие риск инсульта

31.08 / Мужчина по имени Ручная Кладь впервые бесплатно пролетел на самолёте

14.04 / Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции

19.03 / У жителей зеленых районов ниже риск инсультов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика