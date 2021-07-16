В NASA предсказали глобальные наводнения в 2030 году из-за изменения цикла Луны

Сотрудники космического агентства NASA предсказали глобальные наводнения в 2030 году из-за изменения естественного цикла Луны. Причина кроется в масштабных изменениях климата на Земле.

Луна, при помощи гравитационного воздействия на Землю, регулирует на поверхности уровень воды. Именно из-за этого создаются приливы и отливы, а также другие менее заметные изменения. Таяние ледников уже сейчас беспокоит экологов, но куда более серьёзные последствия могут случиться в будущем. Как отметили в NASA, по мере роста воды воздействие Луны будет более ощутимым. Привычные приливы превратятся в настоящие катаклизмы, полностью заливая все прибрежные регионы. По самым скромным подсчётам, уже к 2050 году многие из Багамских островов полностью уйдут под воду.

Ещё одна опасность заключена в естественном цикле Луны, которая не находится на постоянной орбите. В случае, если он изменится, начнётся глобальный катаклизм с массивными приливными волнами. Эксперты из NASA предрекают такой исход в 2030 году, если человечество не найдёт способ справиться с глобальным потеплением и постоянным ростом уровня мирового океана из-за таяния ледников.

Источник: ufatime.ru