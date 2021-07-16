 

Polskie Radio – польский генерал поставил под сомнение целесообразность закупки Варшавой новейших американских танков

16.07.2021, 20:54, Новости дня
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Если всё пойдёт по плану, то в 2022 году Польша получит четыре батальона новейших американских танков M1A2 Abrams в версии SEPv3, однако пока не совсем понятно, какое применение она им найдёт, говорит польский генерал Роман Полько. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что, отвечая на угрозу на восточном фланге НАТО со стороны Белоруссии или России, он на месте польских властей делал бы ставку на новые вертолёты.


Reuters

Власти Польши купят 250 американских танков M1A2 Abrams в версии SEPv3. Это последняя версия американской машины, эксплуатация которой началась только в 2020 году, на ней в настоящий момент базируется армия США, пишет Polskie Radio.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что если всё хорошо пойдёт, то в следующем году польская армия получит новейшую версию танков Abrams. 

«Конечно, хорошо иметь новые танки, но вопрос состоит в том, как мы справимся с третьей платформой? В нашем распоряжении уже есть танки польского производства Leopard, теперь будут Abrams. Возможно, в качестве переходного этапа это и имеет смысл, но даже богатые страны не могут позволить себе иметь так много танковых платформ», — заявил радиостанции польский генерал Роман Полько. 

В беседе военный обратил внимание на то, что жизненно важно определиться с целевой танковой платформой для польской армии. Он также пояснил, что с точки зрения национальной обороны закупка боевых вертолётов для сражений с танками куда важнее. «Мы, прежде всего, принимаем во внимание оборону на восточном фланге НАТО, где нам угрожает Белоруссия или Россия… поэтому именно в этом направлении я бы стал наращивать наши оборонные возможности», — добавил он. 

Полько также сомневается, что логистические вопросы, связанные с производством этого танка и его обслуживанием, сможет решить польская вооружённая промышленность, однако он надеется на то, что будет предложен какой-то выход, потому что в противном случае Польша выступит лишь в роли покупателя, а польская военная промышленность, настолько значимая с точки зрения возможностей государства, останется в стороне. 



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