NBC – «худшее ещё впереди» — в США вдвое выросло число заражений COVID-19

Новая волна коронавируса застала американских экспертов врасплох: в то время как вариант «дельта» стремительно распространяется по стране и уже составляет 60% выявленных случаев, темп вакцинации падает, а больницы в некоторых штатах переполнены. Больше половины подростков, которые имеют право получить прививку, её не сделали, а летнее общение, как ожидают специалисты, неминуемо приведёт к росту заболеваемости после возвращения в школы, передаёт NBC.

Летний всплеск (COVID-19. — ИноТВ) застал врасплох экспертов, которые никак не ожидали таких цифр: сегодня число новых заражений, госпитализаций и даже смертей растёт, хотя многие предсказывали, что они будут минимальные за всё время пандемии. В Миссури в больничных палатах больше коронавирусных больных, чем во время смертоносной зимней волны. Больницы умоляют пополнить штат врачей.

СЭМ ПЕЙДЖ, глава округа Сент-Луис: Эта волна приходит за нашим невакцинированным населением. Этот вариант распространяется быстро и способен истребить тех, кто встречается на его пути.

После всего 0,1 процента от общего количества заболеваний в апреле теперь опасный и очень заразный вариант «дельта» составляет почти 60 процентов новых случаев. В то время как число заражений увеличилось вдвое, число вакцинаций стремительно падает и на прошлой неделе опустилось до 54 процентов.

МУЖЧИНА: Вы уже сделали (прививку. — ИноТВ)?

В то время как всё больше штатов посылают специалистов обходить дома, предлагая пройти вакцинацию дома, опубликованный сегодня доклад сообщает, что Департамент здравоохранения штата Теннеси прекратит пропаганду любой вакцинации подростков под давлением со стороны республиканских законодателей. Организация заявляет, что проводит переоценку процесса, и не комментирует слова бывшего директора службы здравоохранения Мишель Фискус. Она утверждает, что её уволили после попыток наладить вакцинацию подростков в школе.

МИШЕЛЬ ФИСКУС, главный иммунолог Департамента здравоохранения штата Теннеси: Есть дети, которые не получат вакцину, если их не вакцинируют в школе, и в этом издевательство и несправедливость.

Среди имеющих право на вакцинацию детей 60 процентов ещё не прошли её, поэтому многие опасаются, что возвращение в школы после совместного лета приведёт к неизбежному скачку заболеваемости осенью.

СКОТТ ГОТТЛИБ, бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов: Вариант «дельта» распространится дальше по стране в течение августа, сентября и, возможно, октября. К сожалению, худшее ещё впереди. Что касается распространения этой инфекции в данный момент, сначала станет хуже, прежде чем станет лучше.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий телеканала NBC News: Мигель, мы рассказали о сельском населении. А что происходит в более крупных городах?

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: Лестер, несколько крупных городов сообщают о значительном росте случаев заболевания коронавирусом, хотя раньше их было только несколько. Здесь, в округе Лос-Анджелеса, количество больных коронавирусом за последний месяц увеличилось на 500 процентов, а с распространением варианта «дельта» показатель положительных результатов тестирования резко подскочил на 700 процентов.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.