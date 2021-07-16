Путин по итогам съезда “ЕР” дал поручения по развитию медицины и инфраструктуры

По итогам съезда “Единой России” Владимир Путин поручил выделить 150 миллиардов рублей на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в регионах, прежде всего – на модернизацию современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков (в том числе на Черноморском побережье России).

На съезде партии Путин отмечал, что регионы постоянно занимаются этими вопросами, стараются изменить ситуацию, однако их собственных средств зачастую не хватает. Теперь же начиная с 2022 года деньги будут поступать из федерального бюджета.

Кстати, также после съезда “Единой России” глава государства поручил разработать и реализовать программу развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы. На эти цели потратят 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов – в 2021-2024 годах.

Ранее Путин сообщал, что эта система уже создается. По словам российского лидера, она на требует закупки специального оборудования. Работа начнется в ближайшее время.

Напомним, съезд “Единой Россия” состоялся 19 июня. Тогда был утвержден список кандидатов партии на выборы в Государственную Думу в этом году. Стоит отметить, что в предварительном голосовании “ЕР” приняли участие свыше 12 миллионов человек.