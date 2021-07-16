 

Проверки в ресторанах и ночных клубах Москвы продолжатся после отмены QR-кодов

16.07.2021, 20:50, Разное
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С 19 июля QR-коды перестанут быть обязательными для посещения заведений общепита Москвы. Мэр Сергей Собянин отметил, что система выполнила свою задачу – число привитых жителей столицы выросло, а заболеваемость удалось снизить.

Несмотря на отмену QR-кодов, требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в том же формате. Это касается и клубов, и ночных заведений, сказал Немерюк в эфире телеканала “Россия 24”.

“Проверки также будут проводиться на регулярной основе”, – пояснил чиновник.

Не присоединившиеся к системе QR-кодов заведения после открытия 19 июля обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора. “Бесковидные” заведения могут расставлять столы ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, их посетители могут не носить маски и перчатки.

Кроме того, с понедельника возобновляется работа развлекательных заведений, фудкортов и детских игровых комнат. Они также обязаны соблюдать противоэпидемические меры.

Власти Москвы ввели систему QR-кодов в заведениях общепита 28 июня из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших COVID-19 или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.



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