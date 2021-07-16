Мнение: Письмо: “Настя на 20 кг легче Ани”

От фантазера письмо.

Если бы люди умели моделировать реалистично, можно было бы и выдуманные истории обсуждать.

Но обычно, когда фантазеры в коронах придумывают себе ситуации, это выглядит нелепо.

Обсуждайте самые смешные места.

И обратите внимание, насколько баг Училка портит изложение от лица мужчины. Это самые асексуальный баг для мужчины, хуже даже Попрошайки. Видите почему?

basejumper8

Здравствуйте, Эволюция.

Речь в письме пойдёт о любовном треугольнике: я, жена (назовём её Аня) и любовница (назовём её Настя). Мне почти сорок, работаю на руководящей позиции, денег сильно больше среднего какую статистику ни возьми. В юности работой и учёбой интересовался мало, витал в облаках, блуждал по лабиринтам – от игры на гитаре и айкидо до дзэна и Кастанеды.

Бездельник и мечтатель. Работал аналитиком в айти. Встретил Аню.

Аня – москвичка, первое время я у неё жил. Миловидная девушка с которой у меня на тот момент совпало всё. Мне казалось, что у нас с ней общие представления о браке, общие представления в целом о добре и зле и плюс ещё общий культурный бекграунд (музыка). Мы собственно и познакомились в музыкальной тусовке. На тот момент это всё воспринималось как самоочевидные сопутствующие обстоятельства, а суть была в совпадении сексуальных темпераментов. У меня уже был на тот момент какой-то опыт с женщинами, так вот то, что Аня тогда в спальне показывала я называл небом в алмазах. Сами понимаете, не жениться было невозможно. Несмотря на прекрасное московское техническое образование работала Аня как тогда говорили «офисным планктоном» и зарабатывала даже меньше меня. Нам помогали деньгами наши родители – и мои, и её. Жили мы вообще у её мамы. Я не помню никакой головокружительной любви с моей стороны, но Аня была нежна и мила, неконфликтна и интеллигентна. «Что ещё нужно чтобы встретить старость»? (с)

Есть обстоятельство о котором я хочу отдельно упомянуть. На мне тогда висел крупный долг, кредит. Когда тёща узнала о нём – она его закрыла, целиком. Мне тогда такое и близко было не под силу. Тёща его закрыла просто так, без расписок, без нотариусов, без вообще никакой фигни. Просто банковский перевод и мой долг испарился. Это было уже во время аниной первой беременности.

После 30-и у меня вдруг в голове что-то перещёлкнуло, я спустился с небес на землю, и вдруг земная эта реальность стала для меня основной и единственной. Пропал куда-то лиловый туман в котором я провёл первую треть жизни. С этого момента я всерьёз занялся карьерой и сейчас у меня по работе всё неприлично хорошо относительно моего тогдашнего окружения. Аня между тем родила второго ребёнка. Закончились темы для разговоров, ушла в прошлое музыка, как-то подостыл семейный секс.

В быту всё хорошо. Я не складываю с себя часть обязанностей по детям, купаю их и читаю им на ночь когда я дома. Семейный бюджет ровно на 100% формируется моей зарплатой. Аня объяснила мне, что она не готова отдавать детей нянечкам, а я не смог ей объяснить, что хотел бы увидеть её накрашенной и получить какую-то тему для разговоров. Сначала я кайфовал от того, что я целиком содержу всю семью и конечно тёщу тоже. Тёща по моему настоянию вышла на пенсию, я плачу ей ровно ту сумму в месяц которая у неё была на работе. С тёщей вообще нет проблем, с ней отношения может быть лучше, чем с её дочерью. Тёще я окна вставлял в квартире, где сам жил когда-то. С тёщей как-то выходили покурить и она сказала мне, что я брошу Аню, если Аня за себя не возьмётся. Удивительная женщина.

Можно сказать, что я бешусь с жиру. Но вообще с Аней откровенно скучно. Секс есть и достаточно регулярный, но только какой-то… семейный. Аня не скандалит, никогда и ни разу в жизни не повысила на меня голос. Никогда в жизни она мне ничего не запрещала – с удивлением и ужасом слышу от друзей, что кого-то куда-то жена не пустила. Я бы хотел видеть в Ане собеседницу – и не вижу её. Я бы хотел временами видеть в Ане мою персональную шлюху в семейной спальне – и снова нет. Мне бы хотелось, чтобы Аня сама сама зарабатывала деньги (любую мелочь) просто чтобы увидеть как она с утра красится на работу. Но куда там.

Ещё два важных момента про Аню. В прошлом году мне случилось серьёзно заболеть, была операция и общий наркоз. Аня ухаживала за мной пока я был беспомощен и она была целиком за меня. Она мне перевязки меняла, она мыла меня… Золото. И второе – мне нравится какая она мама. Она воспитывает детей очень правильно. Ни разу мне не хотелось её одёрнуть и сказать ей «Да что ты делаешь, чему ты учишь моего сына!» – всё правильно она учит. Я работаю в основном, у детей всё начиная со словарного запаса и заканчивая системой ценностей наверное в основном от мамы. Дети отличные. И это почти целиком заслуга моей жены. Наблюдается небольшая конкуренция за детей со стороны наших родителей – вот сейчас в июле дети на неделю едут на дачу с моими родителями, а в августе они поживут недельку у Аниной мамы.

А вот теперь Настя. Любовница. Несколько моложе. И первое, что бросается в глаза – очень ухоженная. Настя очень стильно одевается, всегда при макияже, маникюре/педикюре, а ещё в своё время профессионально занималась танцами. Настя на 20 кг легче Ани. Фактор. С Настей работаем в одной области, она тоже начальник, но в другой компании и рангом существенно ниже. Мы с ней пересеклись на конференции в Лондоне ещё в славное доковидное время и как-то разговорились по-русски. Вечером был бар, были шутки и неформальное общение. Потом Настя сказала, что потеряла карточку от своего номера и не знает где ей ночевать…

Я мало знаю про Настю. Она сингл и замужем не была, насколько я знаю. По идее ей уже тоже за 30 и часики должны громко тикать. Но мы про это никогда не говорили. В первую же ночь выяснилось, что Настя в сексе – нечто. У меня от неё сразу снесло крышу, а когда она вынула ремень у меня из брюк и протянула мне его встав на колени – стало совсем интересно.

Встреча в Лондоне нас вроде как ни к чему не обязывала. Но буквально через две недели после Лондона у меня намечалась поездка в Париж по работе и я написал Насте не хочет ли она в Париж. У неё был открытый Шенген и она прилетела за свои и отказалась от денег. Мы жили в одном номере. Я в основном работал и время на Настю было только вечером – водил её по ресторанам, ночью был секс. Настя… ухоженные пальчики эти, само изящество… Смеётся красиво. Вообще голос нежный. Мы вспомнили наше знакомство в Лондоне, в шутку Настя перешла на английский. Поговорили по-английски. Вообще у меня шеф не говорит по-русски и английский играет огромную роль в моей жизни. Аня не говорит по-английски совсем. Я кроме английского знаю ещё немецкий, Настя подрабатывала учителем испанского пока училась в универе. И что-то меня на тему языков сдвинуло. Это круто, когда с моей женщиной можно просто перейти на английский и она спокойно поддерживает разговор и за неё не стыдно. Мне сразу вспомнилась одна конференция в баварских Альпах куда можно с семьёй, а я никогда не брал с собой Аню. По той простой причине, что там надо общаться, а она не сможет. И эти 20 кг… и вообще… Войти с Настей под ручку в ресторан на гала-абенд, или с Аней… Ну небо и земля. И кто-то обратиться к Насте, а она ведь и ответит. А Аня что скажет? Ай донт андерстенд? Печаль.

Почему-то мы не встречались с Настей в Москве. Сейчас вспоминаю, за два года было ровным счётом пять встреч – я просто уходил в отель ночевать, Настя приходила. Последний раз мы с ней летали в Турцию когда можно было. Я не очень знаю что она делает в то время, когда мы не вместе. Я только знаю, что если у меня по работе ситуация – я могу позвонить и с Настей обсудить и она поймёт. Аня не поймёт ничего.

Вот такой любовный треугольник.

Настя никогда не говорила со мной о детях. Я ждал каких-то намёков. Я могу себе позволить две семьи содержать. Аня даже не узнает, если я буду Насте ежемесячно давать пока она с ребёнком сидит. Я грешным делом даже поговорил с адвокатом и прикинул сколько у меня останется если мы с Аней разведёмся. Нормально останется. Я могу содержать две семьи и обе с детьми и никто ни в чём не будет нуждаться.

Мы с Настей вообще никогда ни о чём серьёзном не говорили, в плане общего будущего. Я делал намёки, Настя как-то мягко и ласково обрывала меня. Один случай помню ярко. Мы были в Риме и валялись уже после ресторана и секса и я ей вдруг что-от начал лепетать на тему детей от любимой женщины. Настя мне просто палец на губы положила шепнула в ушко «тщщ…» – и всё. И я замолчал.

Что дальше? Вариантов видится три. Вариант первый, он же самый правильный – «вернись в семью, в коллектив, в работу». Две бабы – это вечный нервяк и стресс. Аня очень лёгкая и ненапряжная и секс с ней не такой уж плохой. С Настей не придётся даже рвать, я могу просто никуда её больше не звать. Она иногда пишет мне какие-то забавные ситуации по работе или даже советуется по каким-то серьёзным вещам, например у неё был annual appraisal с её шефом, она со мной советовалась как разговор строить. Ок, Настю можно кинуть и вернуться к Ане морально. Это понятно. Но куда мне без этих серых глаз? Я не могу без Насти…

Вариант второй – нормально уйти к Насте. Я понятия не имею как она к этому отнесётся, она не даёт мне зондировать почву. Но если всё сделать красиво – то есть приехать с кольцом и сказать нормально, я уже развёлся (независимо от её решения) и что моей той семьи больше нет, а я хочу быть только с ней… Ну и дальше начнётся, что я детей забираю на выходные, надо это Насте? А заранее с Настей всё проговорить тоже как-то… Давай я разведусь, но только если ты за. Очень плохо. Либо женишься на девушке, либо нет. Если делаешь – делай.

Вариант третий – ждать пока дети выростут, а там видно будет. Дети выростут лет через 10, Настя тогда уже никого не родит. А я хочу. Не говоря о том, что она может просто не дождаться меня. Но это теория. Настя как-то так умеет ставить дело, что я почему-то единственный и совершенно не хочется спрашивать её что она делает эти месяцы без меня.

Я не знаю. Уйти от детей – это как в ногу себе выстрелить, это подлость и глупость, я никогда себе не прощу. Это катастрофа. Не уйду. Никогда. Отдать Настю – тоже безумие. Не отдам.

А, ещё любопытный момент. Я сплю с обеими без презерватива. Как-то естественным образом у нас нет презервативов. С Аней само собой нет, с Настей почему-то тоже нет. Я так вот со стороны смотрю – а как без презика? А вот. Разговор у нас был на эту тему ровно один, помню этот паб в Эдинубрге. Я взял Настю за руку и сказал ей буквально следующее:

-Если вдруг ты забеременеешь – обещай не решать вопрос без меня.

-Обещаю. -сказала Настя. Всё. Мы больше не говорили об этом.

Ну вот такие у меня две девчонки. И что мне делать?