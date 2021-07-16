 

Эксперт оценил угрозы дестабилизации в Центральной Азии из-за Афганистана

16.07.2021, 20:34, Новости дня
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Россия обеспокоена рисками перетока нестабильности из Афганистана в соседние страны, но предотвратить такой сценарий могут только сами государства Центральной Азии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Так он отреагировал на заявление Сергея Лаврова, который сообщил о стремительно деградирующей обстановке в Афганистане.

«Заявление Сергея Лаврова связано с тем, что главный интерес РФ – это безопасность ее союзников. Самой РФ ситуация в Афганистане не угрожает», – говорит программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует, есть риски перетока нестабильности в соседние государства. По его словам, угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество.  

Бордачев полагает, что ухудшение ситуации в соседних с Афганистаном странами зависит от внутренней ситуации в этих государствах центральной Азии: «Сами по себе талибы (Талибан – запрещенная в РФ организация – прим. газеты ВЗГЛЯД) угрожать им не могут. Они могут выступить только как катализатор внутренних проблем. А за то, чтобы такие проблемы были минимальны, несет ответственность руководство стран центральной Азии», – отметил эксперт.

Сейчас в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск.



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