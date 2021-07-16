Журова рассказала о подаренном ей Путиным рисунке кошки

Олимпийская чемпионка Турина, депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о том, как Владимир Путин в Гватемале во время выбора страны-обладательницы Олимпиады-2014 нарисовал ей кошку, чем помог удачно выступить на презентации.

«Во время выступления перед членами МОК, так получилось, что я сидела рядом с Владимиром Владимировичем. Президент уже «отстрелялся», обратившись к присутствующим на двух языках, чем всех удивил. Он возвращается, а нам, еще свою речь говорить, видит, что нас всех подкалбашивает конкретно. Руки трясутся, нервы, нужно презентовать страну», – рассказала спортсменка в интервью Sports.ru.

«И тут Путин сел и начал рисунок рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне – сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку. И мне передает листочек с автографом «Владимир Владимирович Путин». Все члены команды, сидевшие в два ряда, заглядывают через плечо, всем интересно. Я показала всем, все улыбнулись. И это расслабило команду – раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто верить в себя, и все получится», – заключила Журова, назвавшая этот эпизод самым «стильным» разговором с президентом.

Светлана Журова – советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года)[1] созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012 – 2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

Пятикратная чемпионка РФ по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров. Член спортивного общества «Динамо».