Путин назначил нового заместителя главы МВД России

Глава антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов станет новым заместителем руководителя ведомства Владимира Колокольцева, заменив генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, следует из указа президента России.

«Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 422 генерал-лейтенант полиции Храпов Андрей Иванович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации», – говорится в указе президента, опубликованого в официальном Instagram-аккаунте МВД России.

Уточняется, что этим же указом от должности замглавы МВД освобождается генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, назначенный на данную должность 16 июня 2012 года.

Храпов – начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, данную должность он занимал с 2016 года.

Напомним, что в мае глава российского правительства Михаил Мишустин назначил главой Росавтодора Романа Новикова, ранее занимавшегося строительством Крымского моста и исполнявшего обязанности временного руководителя дорожного агентства.