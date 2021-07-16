Президент Путин, принцип Тиглат-Паласара и Украина

Эта статья на сайте Кремля — часть истории, а не попытка ее переписать.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не первый раз радует нас историческими трудами.

В 2009 г. Путин написал для польской Gazeta Wyborcza большую статью о российско-польских отношениях, в которой, между прочим, порицал попытки «переписать историю под нужды сиюминутной политической конъюнктуры» и описывал Катынь как место, где «лежат тысячи польских военнослужащих» (о том, кто их там положил, в статье не упоминалось).

Затем президент Путин опубликовал большую статью в The National Interest о начале Второй мировой, в которой, в частности, сообщал, что вторжение Гитлера в Польшу лежало «целиком на совести тогдашнего польского руководства».

И вот теперь он написал статью про Украину.

Заметим, что обыкновенно статьи Путина позиционировались как международное событие: статья о Польше вышла на польском в крупнейшей польской газете, статья о Второй мировой — в американском издании (хотя и с замаранной репутацией из-за связей с Кремлем).

Статья Путина об Украине — сразу и на русском, и на украинском — вышла на сайте Кремля.

Это вполне соответствует ее содержанию, которое можно пересказать в двух фразах. Никакой Украины нет.

Это уродливое детище, придуманное врагами России, чтобы расчленить Россию. Украина была придумана в 1918-м как «неустойчивое квазигосударственное образование, возникшее в ходе смуты», а потом она стала детищем большевиков, которые надарили ей исконно русских земель. Сейчас она состоит «под полным внешним управлением».

Стену, возникшую между двумя частями единого духовного и исторического целого, автор статьи осознает «как трагедию» и, вестимо, пытается исправить. Виноваты в этом, конечно, внешние враги и их украинские марионетки,

которые — совершенно непонятно почему — проповедуют фашизм и ненависть к России.

Прежде всего, должна решительно заступиться за Владимира Путина и напомнить, что значительная часть сакральных и почитаемых человечеством текстов была написана примерно теми же способами.

К примеру, при иудейском царе Иосии, который вытащил из храма Яхве его супругу Ашеру, сжег стоявших там же коней солнца и приносил жрецов высот в жертву на их алтарях, в Иудее был написан документ, который утверждал, что евреи всегда поклонялись одному только Яхве. Коллекция из этого и некоторых других документов, известная нам как Библия, имеет к исторической реальности царств Израиль и Иудея примерно такое же отношение, как текст Путина.

Понятно, что при чтении текста Путина российская образованная публика сразу вспоминает «Вопросы языкознания» и «Рухнаме», но, надо сказать, проблема гораздо шире.

С точки зрения историографии все страны мира делятся на те, в которых культурообразующие исторические тексты написаны по заказу власти, и те, в которых культурообразующие тексты написаны людьми, у власти не состоящими.

Например, вся история Древнего Востока, от Ассирии и до Египта, дошла до нас в текстах, идентичных по типу путинскому. Эти тексты написаны официальными идеологами от имени правящего царя и высечены на стенах дворцов и храмов.

Принцип, которым руководствовались создатели этих текстов, известный библеист Барух Гальперн назвал «принципом Тиглат-Паласара». Описывает этот принцип Гальперн так: «В ассирийских царских надписях поджог поля с зерном превращается в покорение всех земель за полем. Грабительский набег превращается в завоевание навсегда. Но это не значит, что военные кампании просто выдумываются. Технология тут заключается в том, чтобы крайне преувеличивать значение реальных событий».

Иначе говоря, все эти тексты написаны от имени царя и рассказывают историю так, как царь ее видит.

Напротив, история как наука возникает со времени Геродота — то есть тогда, когда об истории начинает повествовать частный наблюдатель. Этот наблюдатель тоже может быть предвзят; он может ошибаться или прямо лгать. Но он излагает точку зрения, а не государственную доктрину. Его можно оспорить, без опасения подвергнуться наказанию. Конечно, и тогда историки тоже становились правителями. Например, автор «Записок о галльской войне» стал диктатором в Риме, а автор «Речной войны» — премьер-министром Великобритании. Но после того, как Черчилль стал премьером, «Речную войну» не стали преподавать в школах.

В статье Путина — так же как и в надписях Тиглат-Паласара — есть масса верных фактов и соображений. Но она — так же как и надписи Тиглат-Паласара — не является творением историка.

Она является частью истории — но не ее описанием.

Эта статья написана человеком, который забрал у нее Крым, а Донбасс и Луганск превратился в украинский сектор Газа. Из этой статьи можно узнать, почему Путин это сделал.

Из этой статьи видно, что Путин в принципе считает Украину историческим недоразумением, так же как Молотов объявил Польшу «уродливым детищем» Версальского договора. «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство», — совершенно искренне говорил он Бушу еще в 2008 году. И объяснял еще тогда, что если это недо-государство попытается вступить в НАТО, то просто прекратит свое существование.

До 2014 года Путин пытался получить под свой контроль Украину целиком. В 2014 году он присоединил Крым и анонсировал создание Новороссии. Новороссию создать не удалось, но это, в свою очередь, ускорило формирование украинцев как единой нации.

«Подлинная суверенность моей жены будет достигнута, только если она вернется ко мне», — взывает порой оставленный муж.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

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