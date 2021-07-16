Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерьми поделились новыми семейными портретами

54-летний король Виллем-Александр и 50-летняя королева Максима вместе с их дочерьми – 17-летней принцессой Катариной-Амалией, 16-летней принцессой Алексией и 14-летней принцессой Арианой – приняли участие в одной из двух ежегодных фотосессий. Одна обычно проводится зимой во время традиционной поездке на лыжный курорт Лех в Австрии, вторая – летом. Как и в 2019 году, съемка прошла в цветущих садах резиденции Хейс-тен-Бос в Гааге.

Для фотосессии королева Максима выбрала горчично-желтое платье миди с “пальмовым” принтом Zimmermann за 630 фунтов стерлингов, тогда как ее муж был в белой рубашке, темно-синих брюках и бордовом пиджаке. Их дочери также не сдерживали себя в цветовой гамме и выбрали контрастные друг другу наряды.

В начале июля Максима и Виллем-Александр прибыли с официальным визитом в Германию, где провели три дня. Пятерку лучших нарядов Ее Величества смотрите в подборке HELLO.RU здесь.

Король Виллем-Александр и королева Максима Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми

У короля и королевы Нидерландов трое детей, и все – девочки: Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория (род. 7 декабря 2003 года), Алексия Юлиана Марсела Лорентин (род. 26 июня 2005 года) и Ариана Вильгельмина Максима Инес (род. 10 апреля 2007 года). Все они родились в Гааге, носят титул принцесс и являются наследницами своего отца. Старшая дочь короля — Катарина-Амалия — первая в линии престолонаследия. Именно ей в будущем предстоит стать королевой Нидерландов, но Виллем-Александр и Максима делают все возможное, чтобы ее детство и юность прошли так же, как и у ее ровесников. Король даже заключил соглашение с охранниками принцессы несколько лет назад, согласно которому они должны лишь следить за ее безопасностью, но не докладывать ему, чем она занимается, с кем встречается и как проводит время в его отсутствие.

Охранники им необходимы – это вопрос безопасности и только. Мы не знаем, что делают дети, когда нас нет рядом. В противном случае невозможно почувствовать себя свободным.

В феврале 2018 года авторитетное голландское издание De Telegraaf сообщило, что Катарина-Амалия собирается переехать в Китай. Якобы она поступила в старшие классы престижной школы UWC Changshu, где в свое время учился ее отец. История, не подтвержденная официально, вызвала такой шквал обсуждений, что Виллем-Александр, вопреки собственным правилам, вынужден был ее прокомментировать, а точнее, опровергнуть, лично.

В начале июня 2021 года Катарина-Амалия окончила гимназию Christelijk Gymnasium Sorghvliet и получила аттестат среднего образования с отличием. А спустя несколько дней официально отказалась от ежегодного жалования по достижении 18 лет. Это первый случай в истории Нидерландов, когда член королевской семьи отказывается от финансирования из государственной казны.

Принцесса Алексия, принцесса Катарина-Амалия и принцесса Ариана