ЕС потребовал от РПЦ отказаться от использования восковых свечей для борьбы с глобальным потеплением

Глава Европейского агентства по окружающей среде Жаклин Макглейд потребовала от Русской православной церкви немедленно перейти на электронные свечи.

«Ежедневно прихожане русской церкви сжигают в своих церквях миллионы свечек, что приводит к выбросу атмосферу большого количества угарного газа. Прогрессивные и ответственные верующие, например, католики, давно перешли на экологически чистые электронные свечи, которые никак не влияют на глобальное потепление. Мы требуем от руководства РПЦ немедленно отказаться от восковых свечек, ибо в 2021 году просто стыдно не думать об экологии. Если русские к нам не прислушаются, то Европейский союз оставляет за собой право ввести ограничения на деятельность храмов РПЦ на своей территории, а в некоторых случаях даже изъять их для передачи более эко-сознательным религиозным организациям», – заявила Макглейд.

Требования ЕС уже поддержали Украина, Молдавия и Грузия. По оценкам экспертов, если требования европейского регулятора не будет выполнены, РПЦ уже в ближайшее время может потерять до тысячи приходов за пределами России.

—