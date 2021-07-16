 

Мнение: Победа! Со слезами на глазах

16.07.2021, 20:10, Разное
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Московские власти отменили систему QR-кодов

То-то, твари. Испугались!

Вообще очень похоже, что в Москве решили по-быстрому “победить инфекцию”, то есть закруглиться полностью и “сделать вид, что так и было”. Провал полный – но людей разозлили знатно. С фальсификацией “итогов голосования” придется потрудиться втрое больше.

UPD. Но вообще всё это показывает, что с нынешними властями разговаривать не о чем – они там полностью потеряли связь с реальностью, действуют по каким-то неведомым, мать их, приказам. А это означает, что после выборов они могут опять взбеситься – и объявить какой-нибудь бессрочный локдаун, а за выход из дома без вакцинации – расстрел на месте. Это же вконец уже рехнувшиеся на своем ковиде ублюдки.

С ними надо что-то делать – мы живем рядом с ними, как на бомбе с тикающим механизмом…

У меня это вообще праздник со слезами на глазах. Ребенок имеет несчастье работать в системе московского здравоохранения, под пятой робота Собянина. Привили вчера! Брыкался как мог – но ему на работу, а твари заявили, что “без этого из отпуска можешь не возвращаться”. У ребенка несчастье – он реально ЛЮБИТ свою работу, в понедельник уже операция назначена. Эх… Так-то он, как врач, обо всех рисках знает больше меня в 10 раз.

Ну суки, как их еще назвать.

Источник: Размышления вольного социолога



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