“Очень красивые!” Появились первые фото со свадьбы Свитолины и Монфиса

Судя по геолокации, указанной в посте, свадьбу 26-летняя Свитолина и 34-летний Монфис отпраздновали в швейцарском городе Ньон. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, жених – в строгом фиолетовом костюме.

В комментариях под постом пользователи поздравляли молодоженов и желали им счастья и любви. “Очень красивые!”, “Поздравляем! Красивые цвета и пара”, “Долгих лет вместе!” – оставили комментарии подписчики.

фотогалерея

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Фото: Julian Svitolin / Facebook



Фото: Julian Svitolin / Facebook



Фото: Julian Svitolin / Facebook



Фото: Julian Svitolin / Facebook



Фото: Julian Svitolin / Facebook



Фото: Julian Svitolin / Facebook

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

В том же месяце Свитолина дала интервью сайту “Большой теннис Украины”, признавшись, что Монфис настаивает на том, чтобы она после свадьбы взяла его фамилию, но когда именно они поженятся, спортсменка тогда не сказала.

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