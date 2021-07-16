Прокурора Бердянской окружной прокуратуры задержали во время получения взятки в $25 тыс. – ГБР

По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянского окружной прокуратуры требовал $25 тыс. у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов.

“За деньги прокурор обещал закрыть нарушено ним уголовное производство за якобы незаконное строительство, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия”, – отметили в релизе.

Правоохранители задержали прокурора во время получения всей суммы взятки. Ему собираются сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

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