 

Германия откроет границы для украинцев с 18 июля

16.07.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жителям Украины и Саудовской Аравии разрешат въезд в Германию с 18 июля. Проживающие в других странах могут путешествовать в Германию без ограничений только в случае полной вакцинации или при наличии уважительных причин.

Кроме Украины и Саудовской Аравии в список вошли 24 страны, в том числе Албания, Армения, Ливан, Косово, Израиль и другие. Граждане Китая могут въезжать в Германию на условиях взаимности. 

Список немецкое МВД составляет на основе рекомендаций Европейского Совета. 

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Германия с 25 июня ослабила ограничения на въезд для иностранцев, которые полностью вакцинировались от COVID-19. Право на  въезд имели только привитые одной из четырех вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca либо Johnson & Johnson.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / «Удалёнка» в школах обостряет социальное неравенство в Германии

10.05 / Во Франции назвали политизированным новое обращение военных

01.04 / Назван ущерб от блокировки Суэцкого канала

15.03 / Исследование древнеегипетской фрески привело к новому научному открытию

13.07 / Секрет иммунитета к COVID-19 ученым из РФ подсказали летучие мыши

04.01 / “Ночь, которую я никогда не забуду”. Дочь Абрамовича выходит замуж

01.12 / Конституционный Суд Украины хочет возобновить заседания. Он полноценно не собирался почти месяц

11.08 / МВД Беларуси рассказало, сколько человек задержали на акциях протеста 10 августа

04.03 / Россияне хотят растянуть силы НАТО от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря – Муженко

01.05 / В Нацполиции ожидают, что на Пасху в церкви придут более миллиона украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика