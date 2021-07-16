Германия откроет границы для украинцев с 18 июля

Жителям Украины и Саудовской Аравии разрешат въезд в Германию с 18 июля. Проживающие в других странах могут путешествовать в Германию без ограничений только в случае полной вакцинации или при наличии уважительных причин.

Кроме Украины и Саудовской Аравии в список вошли 24 страны, в том числе Албания, Армения, Ливан, Косово, Израиль и другие. Граждане Китая могут въезжать в Германию на условиях взаимности.

Список немецкое МВД составляет на основе рекомендаций Европейского Совета.

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Германия с 25 июня ослабила ограничения на въезд для иностранцев, которые полностью вакцинировались от COVID-19. Право на въезд имели только привитые одной из четырех вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca либо Johnson & Johnson.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—