Низкий уровень гемоглобина помогает защитить организм от ожирения

Учёные связали низкий уровень гемоглобина в крови с худобой тела. Оказалось, что умеренное кислородное голодание защищает организм от ожирения.

Профессор Юха Аувинен, при содействии докторанта Джоона Тапио и постдокторанта Вилле Карунена, рассказал о положительном влиянии сниженного гемоглобина. В эксперименте принимали участие 12 тыс. человек, рождённые в 1966 году. За их состоянием внимательное следили. Особое внимание уделялось уровню гемоглобина и предрасположенности к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Оказалось, что при умеренной гипоксии, наступающей в результате недостатка кровяного белка, запускается повышенный обмен веществ и тело старается не экономить имеющиеся ресурсы. В этом случае сжигание калорий заметно увеличивается.

Результаты исследования подтверждают и данные, собранные у более молодых респондентов. У всех, кто имел незначительное нарушение уровня гемоглобина, стройность была заметна невооружённым глазом. Авторы эксперимента отметили, что похожая ситуация наблюдается и у жителей высокогорных регионов. Из-за постоянного недостатка кислорода на высоте, их тела адаптируются и начинают активнее сжигать жир. Учёные планируют в ближайшем будущем создать лекарственное средство на основе новых данных, которое будет воздействовать на метаболизм, ускоряя его работу.

Источник: smotrim.ru