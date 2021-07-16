 

Низкий уровень гемоглобина помогает защитить организм от ожирения

16.07.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные связали низкий уровень гемоглобина в крови с худобой тела. Оказалось, что умеренное кислородное голодание защищает организм от ожирения.
Профессор Юха Аувинен, при содействии докторанта Джоона Тапио и постдокторанта Вилле Карунена, рассказал о положительном влиянии сниженного гемоглобина. В эксперименте принимали участие 12 тыс. человек, рождённые в 1966 году. За их состоянием внимательное следили. Особое внимание уделялось уровню гемоглобина и предрасположенности к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Оказалось, что при умеренной гипоксии, наступающей в результате недостатка кровяного белка, запускается повышенный обмен веществ и тело старается не экономить имеющиеся ресурсы. В этом случае сжигание калорий заметно увеличивается.

Результаты исследования подтверждают и данные, собранные у более молодых респондентов. У всех, кто имел незначительное нарушение уровня гемоглобина, стройность была заметна невооружённым глазом. Авторы эксперимента отметили, что похожая ситуация наблюдается и у жителей высокогорных регионов. Из-за постоянного недостатка кислорода на высоте, их тела адаптируются и начинают активнее сжигать жир. Учёные планируют в ближайшем будущем создать лекарственное средство на основе новых данных, которое будет воздействовать на метаболизм, ускоряя его работу.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Новые турецкие сериалы летнего сезона 2021 года

23.10 / В Японии набирают астронавтов в рамках миссии по освоению Луны

03.01 / Мнение: О деликатной проблеме России

01.07 / Одни заедают стресс, другие едят на радостях: 4 знака зодиака, склонных к набору веса

14.05 / Невесткам на заметку: что подарить своей свекрови, чтобы завоевать ее уважение

02.11 / Центробанк установит курс доллара на уровне 1 килограмма рублей

21.06 / Мнение: Самые выдающиеся личности

21.08 / Госкорпорация киллеров

02.06 / Раки опасны и непредсказуемы: 4 женщины-ведьмы по знаку зодиака

28.08 / Сын Бари Алибасова не хочет платить жене на содержание дочери больше МРОТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика