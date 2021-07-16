 

Hill – «преждевременно это исключать» — глава ВОЗ о теории лабораторного происхождения COVID-19

16.07.2021, 20:00, Новости дня
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что стремление исключить теорию утечки COVID-19 из лаборатории было преждевременным, пишет The Hill. По словам генерального директора ВОЗ, аварии в лабораториях — обычное дело, однако для того, чтобы делать однозначные выводы о появлении коронавируса, информации пока недостаточно. Как отмечает издание, эти слова расходятся с более ранним докладом ВОЗ, в котором лабораторное происхождение вируса было названо маловероятным.


Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил в четверг, что стремление исключить теорию утечки COVID-19 из лаборатории без достаточных доказательств было «преждевременным», пишет The Hill. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал во время брифинга c журналистами, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 вероятна, передаёт издание. При этом замечания главы организации отличались от «спорного» доклада ВОЗ, в котором эта гипотеза была названа «крайне маловероятной».

Тедрос сослался на свой опыт работы лаборантом и иммунологом, заявив, что «аварии в лабораториях случаются» и «это обычное дело». Поэтому «проверка того, что произошло, особенно в наших лабораториях», важна для вывода о причинах пандемии, заметил он. «Если мы получим полную информацию, мы сможем это исключить», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ. Он также добавил, что информация о том, что произошло, важна для предотвращения следующих вспышек заболеваний.

Тедрос также призвал Китай и другие государства — члены организации к прозрачности и сотрудничеству с учёными и официальными лицами, пытающимися определить, как началась пандемия. «Я думаю, что наш долг по отношению к миллионам пострадавших и миллионам погибших действительно понять, что произошло», — заявил глава ВОЗ.

Как отмечает издание, более ранние комментарии официальных лиц ВОЗ основывались на мартовском докладе организации, проведённом совместно с китайскими учёными, в котором говорилось, что, «весьма вероятно», вирус изначально появился у животного, прежде чем распространиться на людей.

Теория утечки из лаборатории, первоначально отвергнутая, набрала силу в последние месяцы, побудив президента США Джо Байдена попросить разведывательное сообщество США «удвоить усилия» по изучению причин возникновения COVID-19. Китайское правительство в ответ заявило, что с помощью своей просьбы Байден «играет в политику», вместо того чтобы расследовать доказательства.



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