NBC – в семь раз больше Сан-Франциско — пожары на западе США выходят из-под контроля

Около двух миллионов человек в США оказались в «красной зоне» повышенной опасности лесных пожаров, которые бушуют на территории пяти западных штатов. Ситуацию усугубляет сильная засуха, из-за чего местные растения высыхают на корню и превращаются в готовое топливо. При этом масштабные пожары в этом году вспыхнули на полтора месяца раньше обычного. По мнению экспертов, это является очередным следствием негативного влияния климатических изменений, передаёт CNBC.

Этой ночью на западе США бушуют лесные пожары, которые вышли из-под контроля.

МУЖЧИНА: За последний месяц у нас в окрестностях было по 3—4 пожара, и это уже просто пугает.

Два миллиона человек находятся в «красной зоне» предупреждения о пожарной опасности на территории пяти штатов: Калифорнии, Айдахо, Монтаны, Вашингтона и Орегона. Этот пожар, получивший название «незаконный» (Bootleg Fire), стал первым официальным «мегапожаром» 2021 года.

Четыре дня подряд он продолжает увеличиваться вдвое и уже выжег более 200 тысяч акров территории. В настоящий момент это почти в семь раз больше, чем площадь Сан-Франциско. А в условиях засухи, от которой страдают около 94 процентов западных штатов, ситуация лишь усугубляется.

КРИСТЕН АВЕРИТ, координатор по климатической политике штата Невада: Так низко оно ещё никогда не опускалось. Это действительно беспрецедентно.

Озеро Мид сейчас наполнено водой всего на треть, при этом её уровень опустился ниже, чем это было в 1930-х годах. И это лишь одно из нескольких истощающихся водохранилищ на юго-западе США.

КРИСТЕН АВЕРИТ: Изменения климата очень сильно влияют на то, что мы наблюдаем прямо сейчас на озере Мид.



ДЖЕЙКОБ УОРД, корреспондент NBC News: В ближайшие выходные власти планируют закрыть этот причал для лодок на озере Тахо со стороны штата Невада, объясняя это тем, что уровень воды резко снизился и это опасно для лодочников.

Из-за нехватки воды в озёрах и водохранилищах местная растительность высыхает и становится готовым топливом для пожаров.

КРИС ДЖОЗЕФ, программа по защите озера Тахо Keep Tahoe Blue: Это похоже на камин, который забит сушняком, готовым загореться.

Погодные симптомы, свидетельствующие об изменениях климата, способствуют разжиганию пожаров. В этом сезоне начало лесных пожаров опережает график примерно на шесть недель: появляются всё новые очаги, хотя так происходит обычно лишь в августе или даже в сентябре.

Джейк, пожарные предпринимают какие-то дополнительные меры в этом году, чтобы лучше подготовиться?

ДЖЕЙКОБ УОРД: Вообще, Лестер, они готовятся не только к круглосуточному тушению пожаров, чтобы не допустить перегрева и «теплового истощения» при трёхзначных температурах, которые мы уже наблюдаем. Они также борются с пожарами, которые принимают новые формы — когда целая «стена пламени» движется всё быстрее и поднимается всё выше в условиях засухи.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.