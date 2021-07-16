 

BFM TV – спустя девять месяцев Эйфелева башня снова открылась для туристов

16.07.2021, 20:00, Новости дня
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Эйфелева башня спустя девять месяцев снова доступна для посещения – иностранные гости Парижа с нетерпением ожидали этого момента, а близлежащие рестораны надеются в четыре раза увеличить число клиентов. Для туристов действуют строгие правила: они обязаны носить маски, а людям старше 18 лет необходимо предъявить санитарный паспорт, передаёт BFM TV.

Начиная с 13 часов снова появится возможность взбираться по ступенькам «железной леди», и туристы в этом квартале считают часы.

ТУРИСТКА: Я так взволнована, я буду первой! Серьёзно, я рано встала, чтобы точно попасть наверх.

ТУРИСТ: Когда я вижу, как Эйфелева башня блестит по ночам, я думаю, что каждый должен её увидеть.

Владелец этого ресторана, со своей стороны, рассчитывает принять туристов, которых, как он надеется, станет больше в этом районе.

ДЕНИ АХМАДИ, управляющий кафе Sunflower: Я рассчитываю, что будет как минимум в четыре раза больше посетителей, по крайней мере проходящих, появится радость жизни, и это будет хорошо. Мы надеемся, что нас ожидают перемены.

В то же время Марио остаётся более осмотрительным, потому что на самом деле не знает, чего ждать этим летом. Он не нанимал новых сотрудников и не заказывал заранее запасы продуктов.

МАРИО ЗУЛЛО, управляющий ресторана La villa Verdi: Мы не закупились, потому что есть ещё и Эйфелева башня. Как бы то ни было, Эйфелева башня это наш большой-пребольшой клиент. Действительно ли будет толпа или нет? Я думаю, возможно, в ближайшие дни мы узнаем немного больше, как будет работать Эйфелева башня.

Ношение масок обязательно для посещения, а в лифте ограничили число человек до пяти. Со среды для всех людей старше 18 лет будет обязательным наличие санитарного паспорта.

Дата выхода в эфир 16 июля 2021 года.



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