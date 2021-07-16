Мнение: Письмо: «Остался в ней»

Прошлое письмо написал фантазер, но мужчина. А это письмо от лица мужчины пишет фантазёрка.

От жары развезло, видимо. Концентрация фантазёров увеличилась.

dont_turn_over

Эволюция, здравствуйте. Буду рад, если получится попасть к вам на разбор.

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> Мне 31 год, неплохое телосложение (регулярно занимаюсь в зале), слежу за внешностью и здоровьем, являюсь руководителем ит отдела в крупной торговой компании. Знакомиться всегда было сложно, неважно обстоят дела со спонтанностью и легкостью, уже и привык быть один. Серьезные отношения были всего 2 раза за всю жизнь (в обоих случаях инициатива развития была не моя), в итоге обе девушки от меня уходили сами через несколько лет. В. – моя полная противоположность, 30 лет, психоаналитик, замуж вышла еще в юности, детей нет, и она не хочет, очень обаятельная и общительная, имеет много друзей и знакомых. Как мне кажется, ее ОЗ больше, если не брать во внимание экономику, здесь преимущество у меня.

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> С В. познакомился пару месяцев назад в тиндере, изначально в этом не было романтического подтекста. У меня узкий круг знакомств, состоящий в основном из рабочих контактов и показалось неплохой идей попробовать для начала найти хотя бы дружеское общение. Она сразу сказала, что в процессе расставания с мужем и не рассматривает романтические отношения. На что я ответил, что мне было бы просто приятно с ней общаться. Через пару недель предложил встретиться и был сильно очарован, когда ее увидел. Мы долго гуляли и много разговаривали, хотя я скорей больше слушал. В кафе она сразу сказала, что сама за себя заплатит. Вообще, встреча была в дружеском ключе, но мне очень понравилось, я отвык от людей в неформальной обстановке и был очень благодарен ей за этот вечер. Следующую встречу инициировала уже она и в конце сама же меня поцеловала в машине, когда я подвозил ее к метро. И я залип, нет не забрасывал сообщениями и не донимал звонками. Но в мыслях уже решил, что мы будем вместе, что это начало отношений. Мы стали часто видеться, много смеялись, целовались, я забыл о вечной скованности, через месяц она призналась, что влюбилась. Секса не было, я не настаивал, думал, что стоит подождать ее развода. Вопросов по поводу мужа и развода не задавал, и может быть зря, но мне казалось это давлением, она ведь ничего не обещала.

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> Вскоре я уехал в командировку в региональное подразделение, это был масштабный проект на несколько недель. Мы мало общались, у меня не всегда получалось отвечать вовремя из-за высокой загрузки, иногда пропадал на несколько дней. Работа для меня очень важна, это едва ли не единственное место, где я чувствую себя уверенно и свободно. По возвращению заметил ее отдаление и задумчивость, решил спросить связано ли это со мной. В. сказала, что чувства ко мне сильны, но она поняла, что не готова терять мужа, и думает, что нам пора это все закончить, попросила прощения. Ничего другого как согласиться с ее решением мне не оставалось. И вот уже несколько дней я не могу избавиться от мыслей о ней, стараюсь загружать себя работой и спортом по максимуму. Днем собран и активен, но ночью постоянно прокручиваю в голове все эти события, мог ли я как-то повлиять, вдруг стоило поговорить. Желание знакомиться пропало напрочь, да и вряд ли я кого-либо заинтересую в таком настрое. История закончилась, а я остался в ней. Хотелось бы понять, какие ошибки совершил.

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> Спасибо.