Мнение: В Москве отменили QR-коды для общепита

В Москве и Подмосковье отменили обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Теперь эту функцию сбросили на самих рестораторов – хотите, требуйте QR-коды, хотите не требуйте. Следующий шаг, передоверить этот вопрос самим гражданам – хотите предъявляйте, хотите – не предъявляйте.

Только недавно ввели как обязательную и необходимую меру, упорно разъясняли а уже отменяют. И входит, и выходит. Теперь предстоит объяснить, что именно так было задумано изначально.

В Крыму вот тоже, сначала постановили необходимость обязательной бумаги о вакцинации при заселении в гостиницу, а давеча отменили.

Собственно, подобная непоследовательность и шараханья из стороны в сторону в вопросах методологии борьбы с вспышкой эпидемии, порождает не меньше скептического отношения к усилиям государства по борьбе с коронавирусом, нежели навязчивая пропаганда анти-прививочников.

Впрочем, подобное уже не удивляет, власти лихорадочно перибирают колоду с плохими и очень плохими картами решений, как впрочем и в большинстве других стран, где власти мучительно выбирают между локдаунами, обязательными вакцинациями с ковид-паспортами и экспериментами с "естественным иммунитетом".

PS. Интересно, как сейчас себя чувствуют те, кто на волне хайпа уже успел купить на черном рынке сертификат о вакцинации для посещения кабаков?

—