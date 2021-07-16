 

Мнение: Отмена кодов

16.07.2021, 19:48, Разное
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С понедельника система QR-кодов в Москве для посещения кафе и ресторанов отменяется. Собянин объяснил это тем, что “свою задачу” она выполнила.

Ну, тут вопрос спорный. Во-первых, сразу было понятно, что власть будет вынуждена ограничивать террор июлем. На большее у нее просто нет управленческого ресурса, да и выборы скоро. А потому отмена ограничений была предопределена, причем не медицинскими показателями, а административными и политическими.

Во-вторых, террорист всегда ведет себя именно так: вначале захватывает заложников и выдвигает требования, после чего в обмен на выполнение хотя бы части этих требований отпускает часть заложников. Собянин – банальный террорист-уголовник. Он взял в заложники москвичей и выдвинул требование: прийти на пункты и уколоться. Частично это требование было выполнено, часть людей была вынуждена подставить плечо под укол. Конечно, никаких 60% привитых даже с помощью такого террора получить невозможно, но и цели такой не было. Цель была – продемонстрировать возможность размена заложников на часть требований. В этом смысле цель достигнута.

Теперь – “выборы”. После которых будет новый захват заложников и снова выдвижение требований. Нормальная практика тривиальных террористов. До тех пор, пока с террористами ведут переговоры и соглашаются на их требования, они будут продолжать террор. Ничего нового.

Источник: Эль Мюрид



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