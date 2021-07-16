 

Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Магнитогорске

16.07.2021, 19:40, Новости дня
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Магнитогорск стал первым городом трудовой доблести, в котором появилась памятная стела. Монумент создавался с учетом мнения горожан.

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии – мы открываем стелу, посвященную трудовому подвигу Магнитогорска и магнитогорцев. В прошлом году указом президента Российской Федерации два наших города Магнитогорск и Челябинск были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». И сегодня эта стела среди всех городов, которые в прошлом году были удостоены этого звания, открывается первой. И Магнитогорск опять первый и это хорошо!» – приводит «Магнитогорский рабочий» слова губернатора Алексея Текслера. 

Глава региона напомнил, что около 70 процентов всего чугуна в РФ производилось именно в Магнитогорске. Но за всем этим производством стояли дети, женщины, старики, которым пришлось заменить мужчин, ушедших на фронт.

«Вечная слава труженикам тыла. Их подвиг невозможно переоценить. Сегодня в День города и в преддверии Дня металлурга я хочу поздравить всех магнитогорцев. Здоровья вам! И, конечно, здоровья нашим ветеранам. Низкий поклон от всех нас!» – сказал Текслер.

Магнитогорцы собрали 322 тыс. подписи в поддержку инициативы установки стелы, после чего горожанам предложили высказать свои идеи по месту расположения монумента. По результатам голосования было решено поставить его в Сквере Славы Магнитки, где уже располагается стела «Ордена Магнитогорска», установленная в конце 1970-х годов. На 10-метровой трехгранной стеле, изготовленной из нержавеющей стали, размещены изображения ордена Трудового Красного знамени и ордена Ленина, которыми был удостоен наш город в годы советской власти.

Сам проект был выполнен с учетом предложений горожан и рекомендаций федерального уровня, которые разработали специально для городов, получивших почетное звание города трудовой славы доблести.

Для всех городов трудовой славы был разработан единый, типовой проек, но в каждый были добавлены индивидуальные решения. В Магнитогорске комплекс состоит из семи элементов:17-метровая центральная стела и 3 пары пилонов по 5, 4 и 3 метра.

Стоит отметить, что Магнитогорск стал первым городом трудовой доблести, в котором появилась памятная стела. Проект по созданию мемориального комплекса реализован Общероссийской Общественно-государственной организацией «Российское Военно-историческое Общество» (РВИО) совместно с руководством города и ПАО «ММК». 

Напомним, что Указ о присвоении Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» подписал 2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин. Также в этот день почетное звание получили 20 российских городов, в том числе Магнитогорск и Челябинск.

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» в этом году были присвоены г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары.



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