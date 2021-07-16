Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: … направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля.