 

Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

16.07.2021, 19:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: … направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля.



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